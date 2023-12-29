برشلونة يمنح ليفاندوفسكي مهمة جديدة

قال تقرير صحفي إسباني، إن نادي برشلونة منح المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهمة خاصة الفترة المقبلة.

ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة ” آس ” الإسبانية، فإن الطاقم الفني لفريق برشلونة طلب من ليفاندوفسكي مساعدة فيتور روكي وتعليمه كل ما يستطيع.

وكان برشلونة قد أعلن مؤخراً قدوم فيتور روكي إلى الفريق، بعد أن لعب النصف الأول من الموسم في فريقه أتلتيكو باراناينسي.

وتعاقد برشلونة مع روكي في الصيف الماضي مقابل 60 مليون يورو وبقي في فريقه، وسيكون جزء من الفريق الكتالوني في النصف الثاني من الموسم الحالي.

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