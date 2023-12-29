البطولة الإحترافية.. تعادل مثير بين الجيش الملكي وشباب السوالم

البطولة الإحترافية.. تعادل مثير بين الجيش الملكي وشباب السوالم

2023-12-29 / 21:58
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حقق الجيش الملكي تعادلا مثيرا أمام مضيفه شباب السوالم بهدفين لمثلهما، مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة 13 من البطولة الإحترافية.

وكان شباب السوالم السباق إلى التهديف عبر يونس الساخي في الدقيقة 4، وأدرك أيت أورخان التعادل للجيش الملكي في الدقيقة 41.

وعاد شباب السوالم إلى المقدمة مرة أخرى بهدف الحسين رحيمي في الدقيقة 71، قبل أن يوقع علاء الدين أجراي التعادل للفريق العسكري في الدقيقة 91.

واستعاد الجيش الملكي صدارة البطولة بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة، بينما توقف رصيد شباب السوالم عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.

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