مغاربة العالم .. ارتفاع التحويلات إلى 105,4 مليار درهم

هبة بريس _ الرباط

سجلت تحويلات مغاربة العالم في متم نونبر الماضي، ارتفاعا بنسبة 4,4 في المائة، كي تصل إلى 105,4 مليار درهم.

ويشير التقرير الشهري لمكتب الصرف، حول مؤشرات المبادلات الخارجية، الصادر اليوم الجمعة 29 دجنبر، إلى أن تحويلات مغاربة العالم في الإحدى عشرة شهرا الأولى من العام الجاري، سجلت رقما قياسيا جديدا، حيث تساهم في دعم رصيد المغرب من العملة الصعبة الذي يتوقع بنك المغرب أن يصل إلى 360,9 مليار درهم.

وكانت تحويلات مغاربة العالم سجلت رقما قياسيا جديدا في العام الماضي، إذ قفزت إلى 109,15 مليار درهم، بزيادة بنسبة 16,5 في المائة.

وتوقع بنك المغرب عقب اجتماع مجلسه في التاسع عشر من دجنبر الجاري، أن تقفز تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في متم العام الحالي إلى 112,8 مليار درهم في العام الحالي.

ومن جانبه توقع البنك الدولي أن ترتفع تحويلات مغاربة العالم في اتجاه المملكة بنسبة 8,6 في المائة، لتصل إلى 12,1 مليار دولار في عام 2023، أي حوالي 120 مليار دولار، مما يحافظ على المسار التصاعدي على مدى السنوات السبع الماضية.

وأفاد البنك الدولي في آخر تقرير له حول الهجرة والتنمية بأن تدفقات التحويلات المالية لمغاربة العالم نحو المملكة تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما وفر مصدرا حيويا للدخل للأسر المغربية خلال جائحة كوفيد-19، كما أن وتيرة التحويلات عرفت زيادة كبيرة خلال هذا العام، مفسرا ذلك بتضامن المغاربة المقيمين بالخارج مع بلدهم الأم بعد زلزال 8 شتنبر.

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