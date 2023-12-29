فرنسا لا ترغب في مزيد من الأئمة على أراضيها
قررت فرنسا الجمعة وقف استقدام أئمة من دول أخرى اعتبارا من مطلع العام 2024، وفق ما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان في رسالة إلى الدول المعنية بالملف.
وأوضح الوزير في رسالته أنه بعد الأول من أبريل 2024، لن يتمكن الأئمة الأجانب الذين أوفدتهم دول أخرى، من مواصلة الإقامة في فرنسا “بصفتهم تلك”.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أعلن مطلع العام 2020 عن رغبته في إنهاء مهام نحو 300 إمام أرسلتهم دول مختلفة (الجزائر، تركيا، المغرب وغيرها)، وزيادة عدد الأئمة المدربين في فرنسا.
أشار دارمانان إلى ذلك “الإشعار المسبق” الصادر قبل ثلاث سنوات لمنح المساجد والدول المعنية مهلة كافية، وأكد الجمعة أن القرار “سيطبق فعليا اعتبارا من 1 يناير 2024”.
أما الأئمة الأجانب الذين ما زالوا في فرنسا، فسيتعين عليهم تغيير وضعهم، وسيتم اعتبارا من 1 أبريل وضع “إطار خاص” للسماح للجمعيات التي تدير المساجد بتوظيف الأئمة بنفسها على أن تدفع لهم رواتبهم مباشرة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
10 تعليقات
نريد معرفة اسباب قيامهم بهذا التغيير
خايفين من الإرهاب يمكن
Ewa mn 7aqeha hut hia machi dawla moslima
فرنسا هي دولة تكره الإسلام والمسلمين
فرنسا داىما ضد الاىمة المغاربة تحاول إزالتهم من المساجد داخل فرنسا .
فرنسا تعطي الأولوية للاىمة الجزائرية وتزيح عنها المغرب .
فرنسا دولة عنصرية تحبّ نفسها وانتهى الكلام .
فرنسا دايما تحارب المسلمين كما فعلت بعدم ارتداء الحجاب والنقاب وحسبنا الله ونعم الوكيل .
فرنسا تكره المسلمين ولا تطيقهم في بلادها ,نتمنى من كل مسلم ومسلمة أن يهاجر من فرنسا والرجوع إلى بلادهم ,
الاىمة المغربية يجب عليها أن تضع حداً لهذه المهزلة وتجارب من أجل الإسلام حتى لا تسمم ابناىنا وتحرضهم على الإسلام .