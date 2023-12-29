البطولة الإحترافية.. حسنية أكادير يحقق فوزه الأول هذا الموسم

البطولة الإحترافية.. حسنية أكادير يحقق فوزه الأول هذا الموسم

2023-12-29 / 20:00
0

فاز حسنية أكادير على ضيفه المغرب الفاسي بهدفين لواحد، اليوم الجمعة بملعب أدرار باكادير، لحساب الجولة 13 من البطولة الإحترافية.

افتتح سفيان المودن التسجيل للحسنية في الدقيقة 18، ثم أضاف كاتي كاتالوندي الهدف الثاني في الدقيقة 34، وقلص مصطفى السهد الفارق للماص في الدقيقة 96 عبر مصطفى السهد.

ويعتبر هذا الفوز الأول لحسنية أكادير هذا الموسم ليرفع بذلك رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس عشر، بينما توقف رصيد المغرب الفاسي عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of اكادير : لقاء مدربين شقيقين في مباراة الحسنية و المغرب الفاسي وانتصر الأكبر

اكادير : لقاء مدربين شقيقين في مباراة الحسنية و…

2023-12-29 / 23:35
Photo of برشلونة يمنح ليفاندوفسكي مهمة جديدة

برشلونة يمنح ليفاندوفسكي مهمة جديدة

2023-12-29 / 23:15
Photo of البطولة الإحترافية.. تعادل مثير بين الجيش الملكي وشباب السوالم

البطولة الإحترافية.. تعادل مثير بين الجيش الملكي وشباب السوالم

2023-12-29 / 21:58
Photo of بوفال يقترب من مغادرة الريان القطري

بوفال يقترب من مغادرة الريان القطري

2023-12-29 / 20:15
Photo of البطولة الإحترافية.. أولمبيك آسفي يفوز على الوداد الرياضي

البطولة الإحترافية.. أولمبيك آسفي يفوز على الوداد الرياضي

2023-12-29 / 20:04
Photo of كأس أمم أفريقيا.. الكشف عن القائمة النهائية للمنتخب السينغالي

كأس أمم أفريقيا.. الكشف عن القائمة النهائية للمنتخب السينغالي

2023-12-29 / 19:13
Photo of إلغاء مباراة كأس السوبر التركي قبل ساعة من بدايتها في السعودية

إلغاء مباراة كأس السوبر التركي قبل ساعة من بدايتها…

2023-12-29 / 18:51
Photo of البطولة الإحترافية.. فوز هام لمولودية وجدة أمام نهضة الزمامرة

البطولة الإحترافية.. فوز هام لمولودية وجدة أمام نهضة الزمامرة

2023-12-29 / 17:57
Photo of رسميا.. يونس بلهندة يغادر أضنة سبور التركي

رسميا.. يونس بلهندة يغادر أضنة سبور التركي

2023-12-29 / 17:44
Photo of قائمة الوداد الرياضي المستدعاة لمواجهة أولمبيك آسفي

قائمة الوداد الرياضي المستدعاة لمواجهة أولمبيك آسفي

2023-12-29 / 16:31

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق