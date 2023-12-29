البطولة الإحترافية.. حسنية أكادير يحقق فوزه الأول هذا الموسم

فاز حسنية أكادير على ضيفه المغرب الفاسي بهدفين لواحد، اليوم الجمعة بملعب أدرار باكادير، لحساب الجولة 13 من البطولة الإحترافية.

افتتح سفيان المودن التسجيل للحسنية في الدقيقة 18، ثم أضاف كاتي كاتالوندي الهدف الثاني في الدقيقة 34، وقلص مصطفى السهد الفارق للماص في الدقيقة 96 عبر مصطفى السهد.

ويعتبر هذا الفوز الأول لحسنية أكادير هذا الموسم ليرفع بذلك رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس عشر، بينما توقف رصيد المغرب الفاسي عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر.

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