البطولة الإحترافية.. أولمبيك آسفي يفوز على الوداد الرياضي

البطولة الإحترافية.. أولمبيك آسفي يفوز على الوداد الرياضي

2023-12-29 / 20:04
0

فاز أولمبيك آسفي على ضيفه الوداد الرياضي بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة بملعب المسيرة بآسفي، لحساب الجولة 13 من البطولة الإحترافية.

افتتح يونس النجاري التسجيل للأولمبيك في الدقيقة 40، وأضاف بونيفاس هابا الهدف الثاني في الدقيقة 58، ثم قلص جونيور سامبو الفارق للوداد في الدقيقة 83.

وضيع الشرقي البحري ضربة جزاء تحصل عليها الوداد الرياضي في الدقيقة 83.

ورفع أولمبيك آسفي بهذا الفوز رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد الوداد عند 23 نقطة في المركز الرابع.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of اكادير : لقاء مدربين شقيقين في مباراة الحسنية و المغرب الفاسي وانتصر الأكبر

اكادير : لقاء مدربين شقيقين في مباراة الحسنية و…

2023-12-29 / 23:35
Photo of برشلونة يمنح ليفاندوفسكي مهمة جديدة

برشلونة يمنح ليفاندوفسكي مهمة جديدة

2023-12-29 / 23:15
Photo of البطولة الإحترافية.. تعادل مثير بين الجيش الملكي وشباب السوالم

البطولة الإحترافية.. تعادل مثير بين الجيش الملكي وشباب السوالم

2023-12-29 / 21:58
Photo of بوفال يقترب من مغادرة الريان القطري

بوفال يقترب من مغادرة الريان القطري

2023-12-29 / 20:15
Photo of البطولة الإحترافية.. حسنية أكادير يحقق فوزه الأول هذا الموسم

البطولة الإحترافية.. حسنية أكادير يحقق فوزه الأول هذا الموسم

2023-12-29 / 20:00
Photo of كأس أمم أفريقيا.. الكشف عن القائمة النهائية للمنتخب السينغالي

كأس أمم أفريقيا.. الكشف عن القائمة النهائية للمنتخب السينغالي

2023-12-29 / 19:13
Photo of إلغاء مباراة كأس السوبر التركي قبل ساعة من بدايتها في السعودية

إلغاء مباراة كأس السوبر التركي قبل ساعة من بدايتها…

2023-12-29 / 18:51
Photo of البطولة الإحترافية.. فوز هام لمولودية وجدة أمام نهضة الزمامرة

البطولة الإحترافية.. فوز هام لمولودية وجدة أمام نهضة الزمامرة

2023-12-29 / 17:57
Photo of رسميا.. يونس بلهندة يغادر أضنة سبور التركي

رسميا.. يونس بلهندة يغادر أضنة سبور التركي

2023-12-29 / 17:44
Photo of قائمة الوداد الرياضي المستدعاة لمواجهة أولمبيك آسفي

قائمة الوداد الرياضي المستدعاة لمواجهة أولمبيك آسفي

2023-12-29 / 16:31

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق