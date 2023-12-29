البطولة الإحترافية.. أولمبيك آسفي يفوز على الوداد الرياضي

فاز أولمبيك آسفي على ضيفه الوداد الرياضي بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة بملعب المسيرة بآسفي، لحساب الجولة 13 من البطولة الإحترافية.

افتتح يونس النجاري التسجيل للأولمبيك في الدقيقة 40، وأضاف بونيفاس هابا الهدف الثاني في الدقيقة 58، ثم قلص جونيور سامبو الفارق للوداد في الدقيقة 83.

وضيع الشرقي البحري ضربة جزاء تحصل عليها الوداد الرياضي في الدقيقة 83.

ورفع أولمبيك آسفي بهذا الفوز رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد الوداد عند 23 نقطة في المركز الرابع.

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