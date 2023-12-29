بوفال يقترب من مغادرة الريان القطري

اقترب الدولي المغربي سفيان بوفال من مغادرة فريق الريان القطري خلال مرحلة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وحسب مصادر إعلامية قطرية فإن بوفال يتجه نحو مغادرة الريان شهر يناير القادم نحو وجهة جديدة، بعد تدهور علاقته مع مسؤولي ناديه، خاصة بعد استبغاده من قائمة الفريق في الدوري المحلي حين تعرض للإصابة.

وكان بوفال قد تعرض مطلع هذا الموسم للإصابة وهو ما دفع إدارة ناديه لاستبعاد إسمه من قائمة الفريق في الدوري المحلي، وحين عاد اللاعب إلى الملاعب بعد تعافيه من الإصابة وجد نفسه خارج حسابات فريقه في الدوري.

ويشارك بوفال حاليا مع الريان في مسابقة الكأس فقط.

وحسب بعض المصادر فإن بوفال يدرس عرضا من نادي الشباب السعودي، الذي أبدى اهتمامه بضم اللاعب في الميركاتو القادم.

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