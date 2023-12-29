القسام تعلن استهداف 20 آلية إسرائيلية خلال 48 ساعة

هبة بريس _ وكالات

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية ليوم الجمعة، أن مقاتليها استهدفوا 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الساعات الـ48 الماضية في منطقتي الدرج والتفاح بمدينة غزة.

وقالت “القسام” إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في منطقتي الشعف وجبل الريس شرق مدينة غزة.

وأوضحت أن مقاتليها “فجروا عبوة مضادة للأفراد في قوة راجلة واستهدفوا قوة أخرى متحصنة في مبنى بقذيفة “تي بي جي”، موقعين في صفوفهم عددا كبيرا من القتلى والجرحى”.

وأمس الخميس، كشف أبو عبيدة الناطق باسم “القسام” أن المقاومة الفلسطينية تمكنت من تدمير 825 آلية إسرائيلية منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وأضاف أبو عبيدة في تسجيل صوتي، أنه بعد 83 يوما من “العدوان الإسرائيلي لا تزال المقاومة في الميدان تتصدى لجنود الاحتلال”.

وقال إن “كتائب القسام نشرت كثيرا من الصور التي توثق استهداف مقاتليها جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته.. وهذا غيض من فيض”.

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