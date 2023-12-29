The sun passes through a Canadian flag at the chalet on top of the Mont Royal in Montreal, Quebec, Canada, on June 5, 2023. The forest fires burning in the North of Quebec are causing smoke in the lower regions of Quebec and Ontario. Canada is facing a dire wildfire situation through the coming months, officials warned on Monday after vast swaths of forests and grasslands from its Pacific to Atlantic coasts have been scorched. (Photo by ANDREJ IVANOV / AFP)

كندا تفتح باب الهجرة للمتضررين من الحرب في السودان

2023-12-29 / 20:52
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت الحكومة الكندية عن “مسار إنساني جديد” يتيح للمواطنين السودانيين وغير السودانيين الذين أقاموا في السودان عندما بدأ النزاع في 15 أبريل 2023، لم شملهم مع أفراد أسرهم من المواطنين الكنديين، ومنحهم إقامة دائمة معهم في كندا.

وعبرت الحكومة الكندية عن قلقها البالغ إزاء الصراع الدائر في السودان، وعلى سلامة ورفاهية الشعب السوداني، وشددت في بيان عبر موقعها الرسمي على مواصلة دعمها للشعب السودان “الذي يسعى جاهداً من أجل السلام وإنهاء العنف في البلاد.”

ولكي يكون المتقدم مؤهلاً، وفق البيان، يجب أن يكون طفلاً في أي عمر، أو حفيدًا، أو والدًا، أو جدًا، أو أخًا لمواطن كندي أو مقيم دائم يعيش في كندا.

وسيحتاج أفراد العائلة الكنديين إلى الموافقة على دعم ومساعدة ذويهم في بناء حياتهم الجديدة في كندا.

وبحسب بيان الحكومة الكندية، “ستتوفر المزيد من المعلومات على موقع IRCC الإلكتروني قريبًا حتى يتمكن الأشخاص من إعداد ما يحتاجون إليه للتقديم من خلال المسار.”

وتعتمد هذه الإجراءات الجديدة على إجراءات الهجرة المؤقتة المعمول بها بالفعل للسودانيين المقيمين المؤقتين في كندا، والذين قد لا يتمكنون من العودة إلى وطنهم بسبب الوضع في بلادهم، ولأفراد عائلات الكنديين والمقيمين الدائمين الذين فروا من السودان وجاءوا إلى كندا قبل 15 يوليو 2023.

وقالت الحكومة الكندية إنها تعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين لدعم التوصل إلى حل سلمي للصراع.

معلنة دعمها أيضًا للمساعدة الدولية في السودان، بما في ذلك المساعدات الإنسانية مثل تمويل المساعدات الغذائية والتغذية الطارئة والمياه النظيفة والنظافة والصرف الصحي والصحة وخدمات الحماية.

وقال وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي، مارك ميلر، “إن النزاع المستمر في السودان، فضلاً عن الوضع الإنساني على الأرض، لا يزال يثير قلقاً عميقاً.”

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