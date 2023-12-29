رئيس الحكومة الإسبانية يعين وزيرا جديدا للاقتصاد

2023-12-29 / 20:35
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هبة بريس _ وكالات

هبة بريس – الرباط

أقدم رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، على إجراء تعيين وزاري جديد ،باختيار الأمين العام للخزينة، كارلوس كويربو، في منصب وزير للاقتصاد
خلفا لنادية كالفينيو.

وقالت وسائل اعلام اسبانية، إن وزير الاقتصاد المعين في الأربعينيات من العمر حاصل على دكتوراه في الاقتصاد وغير معروف كثيرا في إسبانيا، وأحد المساعدين المقربين لكالفينيو، التي كانت أيضا النائبة الأولى لرئيس الحكومة.

وأضافت المصادر ذاتها أن رئيس الحكومة الاسبانية اعتبر تعيين وزير الاقتصاد الجديد بأنه شاب مهني، يتمتع بكفاءة معترف بها و أوروبي مقنع حيث ستتمثل مهمته في مواصلة « العمل الاستثنائي » الذي قامت به نادية كالفينيو.

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