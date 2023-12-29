جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل بارتكاب “أعمال إبادة”

2023-12-29 / 20:09
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قدمت جنوب إفريقيا طلبًا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه “أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني” في قطاع غزة، على ما أعلنت المحكمة الجمعة.

وأكّدت جنوب إفريقيا أن “أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (…) لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والاثنية الأوسع أي الفلسطينيين”، حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان

من جهتها رفضت إسرائيل الدعوى، قائلة إنها لا تستند إلى أساس قانوني.

وقالت وزارة الخارجية في بيان “جنوب إفريقيا تتعاون مع جماعة إرهابية تدعو إلى تدمير إسرائيل… شعب غزة ليس عدو إسرائيل التي تبذل الجهود للحد من وقوع الضرر على المدنيين”.

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‫6 تعليقات

  1. يجب على جميع الدول العربية والإسلامية أن تقوم بمثل ما فعلته إفريقيا إلى الكيان الصهيوني بالإبادة للشعب الفلسطيني الشقيق .

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  4. لقد قالت الجزائر أنها تناصر الفلسطينيين فلما لم تقم بدعوة إلى المحكمة الدولية ضد الاحتلال الاسراىلي ???

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  6. إنها كلمة حق أدلت بها جنوب إفريقيا تجاه اخواننا الفلسطينيين الذين يعانون من الحرب الفتاكة التي ذهب ضحيتها عشرات الملايين من المدنيين الفلسطينيين .

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