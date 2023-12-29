مراكش : الرقم الأخضر يطيح بشخصين بسبب تلقي رشوة
هبة بريس : مراكش
أودعت النيابة العامة بمراكش ، السجن المدني الوداية ، شخصين احدهما يدعي انتسابه لمهنة ينظمها القانون، على خلفية اعتقال احدهما متلبسا بتلقي رشوة ، بعد بلاغ قدمه احد ضحايا الابتزاز للرقم الأخضر الخاص برئاسة النيابة العامة بالرباط .
وكانت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، بتنسيق مع الشرطة القضائية، قد أوقفت المشتبه فيه الاول وهو وسيط ، قبل يومين بعد تورطه في طلب رشوة للتغاضي عن بناء عشوائي بجماعة تاسلطانت.
وحسب ما أفادت به مصادر الجريدة، ان الشخص المعتقل طالب من صاحب منزل، مبلغ ناهز 6000 درهم من اجل التغاضي على ملف بناء عشوائي بالجماعة المذكورة.
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11 تعليقات
للأسف الشديد يبيع ضميره من أجل المال يجب محاسبتهما باقصى عقوبة .
Mezyane Mezyane hsen
لعن الله الراشي والمرتشي وهذا هو خير الكلام ما قل ودل .
Hakka khas yebqaw yeduro lihom
كيف تتم عملية الرقم الأخضر جزاكم الله خيرا ??
ها فين كينفع الرقم الأخضر بعدا
مبادرة طيبة بهذا الرقم الأخضر الذي يساعد على القبض الراشي .
المرتشون ذوي النفوذ لا يسقطون بسهولة لهم أجنة كبيرةً .
للاسف أصبحت الصحافة أداة ابتزاز بامتياز مفتوحة لعديمي الضمير للاسترزاق وتغطية الفشل المهني .
نتمنى أن يكون أي مواطن يستعمل الرقم الأخضر بهذا نكون قد قضينا على ظاهرة الرشوة.
نتمنى من العدل أن يأخذ مجراه ويحكم عليهما بكل مصداقية بأقصى عقوبة ممكنة .