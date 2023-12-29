مراكش : الرقم الأخضر يطيح بشخصين بسبب تلقي رشوة

2023-12-29 / 20:15
11
هبة بريس : مراكش

أودعت النيابة العامة بمراكش ، السجن المدني الوداية ، شخصين احدهما يدعي انتسابه لمهنة ينظمها القانون، على خلفية اعتقال احدهما متلبسا بتلقي رشوة ، بعد بلاغ قدمه احد ضحايا الابتزاز للرقم الأخضر الخاص برئاسة النيابة العامة بالرباط .

وكانت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، بتنسيق مع الشرطة القضائية، قد أوقفت المشتبه فيه الاول وهو وسيط ، قبل يومين بعد تورطه في طلب رشوة للتغاضي عن بناء عشوائي بجماعة تاسلطانت.

وحسب ما أفادت به مصادر الجريدة، ان الشخص المعتقل طالب من صاحب منزل، مبلغ ناهز 6000 درهم من اجل التغاضي على ملف بناء عشوائي بالجماعة المذكورة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of حفل تأبيني بمناسبة الذكرى الأربعينية لرحيل الفقيد أحمد حرزني

حفل تأبيني بمناسبة الذكرى الأربعينية لرحيل الفقيد أحمد حرزني

2023-12-29 / 23:00
Photo of توقيف 64 ” حراك ” بمحيط المركب المينائي طنجة المتوسط

توقيف 64 ” حراك ” بمحيط المركب المينائي طنجة…

2023-12-29 / 21:52
Photo of المحكمة الدستورية ترفض توسيع اختصاصات مجلس “الشامي”

المحكمة الدستورية ترفض توسيع اختصاصات مجلس “الشامي”

2023-12-29 / 21:35
Photo of إيداع رئيس جماعة إلى جانب مقاول السجن المدني بمراكش

إيداع رئيس جماعة إلى جانب مقاول السجن المدني بمراكش

2023-12-29 / 19:36
Photo of عدم تقيد الإدارات بالرقمنة يجر مزور للمساءلة البرلمانية

عدم تقيد الإدارات بالرقمنة يجر مزور للمساءلة البرلمانية

2023-12-29 / 19:15
Photo of إجهاض محاولة لتهريب 569 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر الكركرات

إجهاض محاولة لتهريب 569 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر…

2023-12-29 / 18:40
Photo of تحديد موعد محاكمة وزير الدفاع الجزائري “خالد نزار”

تحديد موعد محاكمة وزير الدفاع الجزائري “خالد نزار”

2023-12-29 / 18:28
Photo of الملك يعزي “مارتن أوبري” في وفاة والدها “جاك دولور”

الملك يعزي “مارتن أوبري” في وفاة والدها “جاك دولور”

2023-12-29 / 18:20
Photo of المصادقة على ميزانية الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية

المصادقة على ميزانية الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية

2023-12-29 / 18:05
Photo of اختفاء حافلة جماعة انزكان في ظروف غامضة

اختفاء حافلة جماعة انزكان في ظروف غامضة

2023-12-29 / 17:34

‫11 تعليقات

  9. للاسف أصبحت الصحافة أداة ابتزاز بامتياز مفتوحة لعديمي الضمير للاسترزاق وتغطية الفشل المهني .

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق