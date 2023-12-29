مراكش : الرقم الأخضر يطيح بشخصين بسبب تلقي رشوة

هبة بريس : مراكش

أودعت النيابة العامة بمراكش ، السجن المدني الوداية ، شخصين احدهما يدعي انتسابه لمهنة ينظمها القانون، على خلفية اعتقال احدهما متلبسا بتلقي رشوة ، بعد بلاغ قدمه احد ضحايا الابتزاز للرقم الأخضر الخاص برئاسة النيابة العامة بالرباط .

وكانت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، بتنسيق مع الشرطة القضائية، قد أوقفت المشتبه فيه الاول وهو وسيط ، قبل يومين بعد تورطه في طلب رشوة للتغاضي عن بناء عشوائي بجماعة تاسلطانت.

وحسب ما أفادت به مصادر الجريدة، ان الشخص المعتقل طالب من صاحب منزل، مبلغ ناهز 6000 درهم من اجل التغاضي على ملف بناء عشوائي بالجماعة المذكورة.

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