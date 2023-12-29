البطولة الإحترافية.. فوز هام لمولودية وجدة أمام نهضة الزمامرة

حقق فريق مولودية وجدة فوزا هاما أمام مضيفه نهضة الزمامرة بهدف دون رد، اليوم الجمعة، ضمن الجولة 13 من البطولة الإحترافية.

وسجل أمين سوان الهدف الوحيد في المباراة للمولودية في الدقيقة 61، بينما ضيع بدر كادارين ضربة جزاء للفريق الوجدي في الدقيقة 82.

هذا الفوز رفع به مولودية وجدة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما توقف رصيد نهضة الزمامرة عند 15 نقطة في المركز التاسع.

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