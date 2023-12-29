إيداع رئيس جماعة إلى جانب مقاول السجن المدني بمراكش

هبة بريس _ الرباط

علم أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، قدمت، أمس الخميس 28 دجنبر أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بذات المدينة كل من رئيس جماعة بيكودين قيادة أركانة عمالة تارودانت إلى جانب اربعة مقاولين وتقني .

الوكيل العام للملك طالب بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك، كل واحد حسب المنسوب إليه وذلك على خلفية شكاية تقدم بها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام.

واستنطق قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بذات المحكمة المتهمين إبتدائيا من أجل المنسوب إليهم، بناء على المطالبة بإجراء تحقيق.

وقرر قاضي التحقيق على ضوء ذلك إيداع رئيس الجماعة المذكورة إلى جانب مقاول السجن المدني بمراكش، يقول محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة فيسبوكية

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