كأس أمم أفريقيا.. الكشف عن القائمة النهائية للمنتخب السينغالي

كأس أمم أفريقيا.. الكشف عن القائمة النهائية للمنتخب السينغالي

2023-12-29 / 19:13
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استدعى أليو سيسي مدرب المنتخب السنغالي المهاجم بولاي ديا في تشكيلته المؤلفة من 27 لاعبا استعدادا لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، لكنه أبدى ثقته في تعافيه في الوقت المناسب.

واستدعى سيسي، الذي قاد الفريق للفوز باللقب قبل عامين في الكاميرون، ثلاثة لاعبين تدور شكوك حول جاهزيتهم، لكن ديا كان المفاجأة الأكبر في التشكيلة التي أعلنها المدرب، يوم الجمعة.

وبدا أن حظوظ المهاجم البالغ عمره “27 عاما” في المشاركة في البطولة تبددت بعدما خرج مصابا في الفخذ في مواجهة فريقه سالرنيتانا أمام ميلان في الدوري الإيطالي، لكن سيسي بدا واثقا من تعافيه على عكس ما تفيد به وسائل إعلام إيطالية.

وأبلغ المدرب مؤتمرا صحفيا، يوم الجمعة: إذا كان هناك، فهذا لأنه جاهز. أنا واثق أنه سيكون جاهزا قبل مباراتنا الأولى أمام غامبيا.

كما شملت التشكيلة المدافع يوسف سابالي الذي عاد للتدريبات مع ريال بيتيس بعد غياب عن الملاعب منذ أغسطس الماضي، إضافة إلى لاعب الوسط نامباليس مندي الذي غاب عن المنافسات في الأسابيع الماضية.

وتستهل السنغال رحلة دفاعها عن اللقب أمام غامبيا في 15 يناير كانون الثاني المقبل ضمن المجموعة الثالثة التي تضم الكاميرون وغينيا.

وفيما يلي تشكيلة المنتخب السنغالي:

حراسة المرمى: موري دياو (كليرمو) سيني ديانغ (ميدلسبره) إدوار مندي (الأهلي السعودي).

المدافعون: فودي بالو-توري (فولهام) عبدو ديالو (العربي) إسماعيل جاكوبس (موناكو) كاليدو كوليبالي (الهلال) فورموس مندي (لوريان) عبد الله ندياي (تروا) موسى نياكاتي (نوتنغهام فورست) يوسف سابالي (ريال بيتيس) عبد الله سيك (مكابي حيفا).

خط الوسط: كريبان دياتا (موناكو) إدريسا غانا جي (إيفرتون) بابي جي (أولمبيك مرسيليا) شيخو كوياتي (نوتنجهام فورست) نامباليس مندي (لانس) إليمان نداي (أولمبيك مرسيليا) بابي ماتار سار (توتنهام هوتسبير).

مهاجمون: لامين كمارا (ميتز) باثي سيس (رايو فايكانو) بولاي ديا (سالرنيتانا) حبيب ديالو (الشباب) نيكولاس جاكسون (تشيلسي) ساديو ماني (النصر) إسماعيلا سار (أولمبيك مرسيليا) عبد الله سيما (رينجرز).

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