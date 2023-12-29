إجهاض محاولة لتهريب 569 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر الكركرات

هبة بريس _ الرباط

أسفرت عملية أمنية مشتركة بين عناصر الأمن الوطني والجمارك بمعبر الكركرات جنوب مدينة الداخلة، زوال اليوم الجمعة، عن إجهاض محاولة لتهريب شحنة من المخدرات تزن 569 كيلوغراما من مخدر الشيرا كانت على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع مسجلة بالمغرب.

وأوضح مصدر أمني أنه تم إخضاع الشاحنة المذكورة لتفتيش دقيق بواسطة الكلاب المدربة، أسفر عن العثور بداخلها على 569 كيلوغرام من مخدر الشيرا، مخبأة وملفوفة ضمن ألواح حماية شحنة من المنتجات الغذائية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم ضبط سائق الشاحنة المستخدمة في محاولة تهريب المخدرات المحجوزة، وهو مواطن من جنسية مغربية يبلغ من العمر 53 سنة، وإخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد امتدادات هذه الأفعال الإجرامية سواء داخل المغرب أو على الصعيد الإقليمي والدولي.

وتندرج هذه العملية المشتركة في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية بمعبر الكركرات جنوب مدينة الداخلة، وذلك لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ورصد ومحاربة كل صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

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