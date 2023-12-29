إجهاض محاولة لتهريب 569 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر الكركرات

2023-12-29 / 18:40
0
هبة بريس _ الرباط

أسفرت عملية أمنية مشتركة بين عناصر الأمن الوطني والجمارك بمعبر الكركرات جنوب مدينة الداخلة، زوال اليوم الجمعة، عن إجهاض محاولة لتهريب شحنة من المخدرات تزن 569 كيلوغراما من مخدر الشيرا كانت على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع مسجلة بالمغرب.

وأوضح مصدر أمني أنه تم إخضاع الشاحنة المذكورة لتفتيش دقيق بواسطة الكلاب المدربة، أسفر عن العثور بداخلها على 569 كيلوغرام من مخدر الشيرا، مخبأة وملفوفة ضمن ألواح حماية شحنة من المنتجات الغذائية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم ضبط سائق الشاحنة المستخدمة في محاولة تهريب المخدرات المحجوزة، وهو مواطن من جنسية مغربية يبلغ من العمر 53 سنة، وإخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد امتدادات هذه الأفعال الإجرامية سواء داخل المغرب أو على الصعيد الإقليمي والدولي.

وتندرج هذه العملية المشتركة في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية بمعبر الكركرات جنوب مدينة الداخلة، وذلك لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ورصد ومحاربة كل صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of عدم تقيد الإدارات بالرقمنة يجر مزور للمساءلة البرلمانية

عدم تقيد الإدارات بالرقمنة يجر مزور للمساءلة البرلمانية

2023-12-29 / 19:15
Photo of تحديد موعد محاكمة وزير الدفاع الجزائري “خالد نزار”

تحديد موعد محاكمة وزير الدفاع الجزائري “خالد نزار”

2023-12-29 / 18:28
Photo of الملك يعزي “مارتن أوبري” في وفاة والدها “جاك دولور”

الملك يعزي “مارتن أوبري” في وفاة والدها “جاك دولور”

2023-12-29 / 18:20
Photo of المصادقة على ميزانية الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية

المصادقة على ميزانية الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية

2023-12-29 / 18:05
Photo of اختفاء حافلة جماعة انزكان في ظروف غامضة

اختفاء حافلة جماعة انزكان في ظروف غامضة

2023-12-29 / 17:34
Photo of فاس.. الحبس موقوف التنفيذ لجمعوية بتهمة سب نائبة برلمانية

فاس.. الحبس موقوف التنفيذ لجمعوية بتهمة سب نائبة برلمانية

2023-12-29 / 17:00
Photo of 2023 .. سنة تعزير الورش الملكي حول ” الحماية الاجتماعية “

2023 .. سنة تعزير الورش الملكي حول ” الحماية…

2023-12-29 / 16:44
Photo of الفوج الـ38 من مجندات الخدمة العسكرية يؤدي القسم

الفوج الـ38 من مجندات الخدمة العسكرية يؤدي القسم

2023-12-29 / 16:11
Photo of ترويج الماحيا يجر شخصا للاعتقال بالعيون

ترويج الماحيا يجر شخصا للاعتقال بالعيون

2023-12-29 / 15:19
Photo of تقديم المساعدة لـ 91 مرشحا للهجرة السرية بسواحل الداخلة

تقديم المساعدة لـ 91 مرشحا للهجرة السرية بسواحل الداخلة

2023-12-29 / 13:16

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق