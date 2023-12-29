عاجل..وفاة الجنرال خالد نزار مهندس العشرية السوداء بالجزائر

2023-12-29 / 18:34
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هبة بريس _ متابعة

أعلن موقع “ألجيري باتريوتيك” عن وفاة الجنرال خالد نزار مساء اليوم الجمعة 29 ديسمبر عن عمر يناهز 86 سنة.

خالد نزار من مواليد قرية سريانة بولاية باتنة في ديسمبر 1937. شغل منصب قائد للقوات البرية ونائبا لرئيس أركان الجيش الجزائري في 1987 ثم وزيرا للدفاع من 1990 إلى 1993.

الجنرال خالد نزار يعتبر مهندس سياسة التحرش العسكري بالمغرب كما ان تاريخه العسكري تميز بالتورط في استراتيجيات مثيرة للجدل والتي شكلت تحديا للأمن الإقليمي. كما انه يعد مهندسا للعشرية السوداء التي أودت بحياة الملايين من الجزائريين .

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‫23 تعليقات

  7. الى الجحيم وجهك متواه انشاء الله مهندس الشيطنة عدو الله وعدو شمال إفريقيا راجاء من الله عزوجل ان يعطيه مياستحيق

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  8. جعله الله من اهل النار و جهنم مثواه الاخير
    قتّل وذبح في شعب الجزائري في العشرية السوداء بدون رحمة و لا شفقة .

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  10. كما عذب الابرياء سيعذبه الله اشد العذاب. رحل الى جهنم خالدا فيها. العقبة للخنزيرين شين الريحة وتبون البليد.

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  12. اليوم سيعرف هذا (الخالد…) ما إقترفته يداه في حق الشعب الجزائري بحث تم قتل 250 الف ضحية بسبب سياسته و رعونته.

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  15. واش هاذ انس احمق ولا كامي جوان، ،،،المجرم قتل و سفك الدماء عن سبق الاصرار و الترصد و هو يدعو له بالرحمة

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  19. نذكر اموات المسلمين بالخير ونطلب لهم الرحمة إن كانوا من الاخيار أما مثل هذا الجنرال فإلى الجحيم وبئس المصير.
    سفاح

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