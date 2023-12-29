عاجل..وفاة الجنرال خالد نزار مهندس العشرية السوداء بالجزائر
هبة بريس _ متابعة
أعلن موقع “ألجيري باتريوتيك” عن وفاة الجنرال خالد نزار مساء اليوم الجمعة 29 ديسمبر عن عمر يناهز 86 سنة.
خالد نزار من مواليد قرية سريانة بولاية باتنة في ديسمبر 1937. شغل منصب قائد للقوات البرية ونائبا لرئيس أركان الجيش الجزائري في 1987 ثم وزيرا للدفاع من 1990 إلى 1993.
الجنرال خالد نزار يعتبر مهندس سياسة التحرش العسكري بالمغرب كما ان تاريخه العسكري تميز بالتورط في استراتيجيات مثيرة للجدل والتي شكلت تحديا للأمن الإقليمي. كما انه يعد مهندسا للعشرية السوداء التي أودت بحياة الملايين من الجزائريين .
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23 تعليقات
اللهم ارحمه واغفر له
هذه الحقيقة يجب أن يستشعرها كل من يداه ملطختان بدماء الأبرياء
اذكروا موتاكم بالخير.اللهم اغفر لجميع المسلمين
إلى جهنم وبئس المصير انشاء الله اللعنة عليه إلى يوم الدين
نعم امواتنا المسلمين وليس هاذا السفاح القاتل إلى جهنم وبئس المصير
الى جھنم و بئس المصير
الى الجحيم وجهك متواه انشاء الله مهندس الشيطنة عدو الله وعدو شمال إفريقيا راجاء من الله عزوجل ان يعطيه مياستحيق
جعله الله من اهل النار و جهنم مثواه الاخير
قتّل وذبح في شعب الجزائري في العشرية السوداء بدون رحمة و لا شفقة .
اللعنة ال يوم الدين
كما عذب الابرياء سيعذبه الله اشد العذاب. رحل الى جهنم خالدا فيها. العقبة للخنزيرين شين الريحة وتبون البليد.
الى جهنم خالدا فيها وبئس المصير .سيموتون جميعا والصحراء مغربية والمغرب معدبهم
اليوم سيعرف هذا (الخالد…) ما إقترفته يداه في حق الشعب الجزائري بحث تم قتل 250 الف ضحية بسبب سياسته و رعونته.
إلى جهنم انشاء الله.
أذكروا أمواتكم بالخير
واش هاذ انس احمق ولا كامي جوان، ،،،المجرم قتل و سفك الدماء عن سبق الاصرار و الترصد و هو يدعو له بالرحمة
عقبال تبون وشنطريحة
احسن خبر نبداو بيه 2024
وهل هدا من امواتنا
إلى جهنم وبئس المصير ان شاءالله.
نذكر اموات المسلمين بالخير ونطلب لهم الرحمة إن كانوا من الاخيار أما مثل هذا الجنرال فإلى الجحيم وبئس المصير.
سفاح
عامله الله تعالى بعدله