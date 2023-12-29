عاجل..وفاة الجنرال خالد نزار مهندس العشرية السوداء بالجزائر

2023-12-29 / 18:34
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هبة بريس _ متابعة

أعلن موقع “ألجيري باتريوتيك” عن وفاة الجنرال خالد نزار مساء اليوم الجمعة 29 ديسمبر عن عمر يناهز 86 سنة.

خالد نزار من مواليد قرية سريانة بولاية باتنة في ديسمبر 1937. شغل منصب قائد للقوات البرية ونائبا لرئيس أركان الجيش الجزائري في 1987 ثم وزيرا للدفاع من 1990 إلى 1993.

الجنرال خالد نزار يعتبر مهندس سياسة التحرش العسكري بالمغرب كما ان تاريخه العسكري تميز بالتورط في استراتيجيات مثيرة للجدل والتي شكلت تحديا للأمن الإقليمي. كما انه يعد مهندسا للعشرية السوداء التي أودت بحياة الملايين من الجزائريين .

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