الملك يعزي “مارتن أوبري” في وفاة والدها “جاك دولور”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تعزية ومواساة إلى السيدة مارتن أوبري، عمدة مدينة ليل الفرنسية، على إثر وفاة والدها، جاك دولور الرئيس الأسبق للمفوضية الأوروبية.

وأكد جلالة الملك، في هذه البرقية، أنه تلقى ببالغ الأسى والتأثر نبأ وفاة الراحل جاك دولور.

وأضاف جلالته “وإذ نشاطركم أحزانكم في هذا المصاب، فإننا نعرب لكم، ومن خلالكم لجميع أقارب وأصدقاء الفقيد، عن خالص تعازينا وعميق مواساتنا”.

وأعرب جلالة الملك أيضا عن عميق تقديره واحترامه للفقيد، مستحضرا جلالته بهذه المناسبة الأليمة، ” لقاءاتنا، ولاسيما خصال الكرم والترحيب التي أبان عنها خلال فترة التدريب التي أمضيتها في المفوضية الأوروبية”.

وأشاد صاحب الجلالة، بالمناسبة، بخصال الراحل باعتباره “رجل دولة كبير، وفاعلا رئيسيا في البناء الأوروبي”، التزم طوال مساره السياسي المتميز من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية في أوسع تجلياتها، مؤكدا جلالته أن المغرب فقد بوفاة جاك دولور صديقا كبيرا أسهم بفعالية في تعزيز العلاقات الأورو – متوسطية.

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