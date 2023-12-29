المصادقة على ميزانية الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية

2023-12-29 / 18:05
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هبة بريس _ الرباط

صادق مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، خلال اجتماع عقده يوم الأربعاء بالرباط برئاسة وزير النقل اللوجيستيك، محمد عبد الجليل، على ميزانية الشركة لسنة 2024

وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الجمعة، أن محمد عبد الجليل أبرز، في كلمته الافتتاحية، أهمية إعادة هيكلة الشركة وتحديد رؤيتها الاستراتيجية المستقبلية الجديدة في أفق 2035.

من جهته، أكد المدير العام للشركة، أن صياغة المخطط الاستراتيجي للفترة الممتدة بين سنتي 2024-2028 يعد نقطة تحول في مسار الشركة إذ سيمكن هاته الأخيرة من الاضطلاع بدور أكثر انسجاما مع مستجدات قطاع النقل واللوجيستيك على الصعيدين الوطني والدولي.

كما تم، خلال هذا الاجتماع، يشير البلاغ، عرض إنجازات الشركة خلال سنة 2023، وكذا مشروع ميزانية التسيير والاستثمار برسم سنة 2024، والتي تندرج في إطار الشروع في تنزيل الرؤية الجديدة للشركة، فضلا عن الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها اتجاه شركائها وتحسين جودة خدماتها.

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