ربيع القاطي يواصل دعمه للقضية الفلسطينية
القسم الفني: هبة بريس
واضاف قائلا:”مساء التحدي، مساء العنفوان، أحبتي الكرام
أعلن الفنان المغربي ربيع القاطي عن دعمه للقضية الفلسطينية وذلك عبر صفحاته الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي.
ونشر الفنان المغربي صورة له أرفقها بأبيات شعرية جاءت كالتالي :”لا تأسفن علي غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلابا، لا تحسبن برقصها تعلوا على أسيادها تبقى الأسود أسودا والكلاب كلابا”.
واضاف قائلا:”مساء التحدي، مساء العنفوان، أحبتي الكرام
و دائما و أبدًا عاشت فلسطين حرة أبية من النهر الى البحر “.
وجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الفنان المغربي ربيع القاطي عن تضامنه مع فلسطين و خاصة سكان غزة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
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بأدوات مسرحية تم إنتاج مسلسل (من مسلسل المال و البنون الحلقة الأخيرة) أيام الزمن الجميل مشهد خطوبة رأفت ونهلة الفلسطينية وكأنها وقفة العرب جميعاً بجانب فلسطين الحبيبة لقطة إهداء قطع ذهبية للعروسة من طرف نسوة الحي البسطاء على أنغام أغنية للقدس بصوت الأيقونة فيروز تحمل معاني جد عميقة للقضية الفلسطينية فهي إشارة جد ذكية فعلاً عمل عظيم بدأ بأية قرانية و ختم بالقضية الفلسطينية .. نهاية النهاية يفترق يوسف وفريال إفتراق رغم الحب للهروب من واقع و إفتراق رغم صداقة رغم محاولته في المطار هي الدنيا كده حاجة تقطع القلب فريال سافرت يعنى المسافرون إلى وجهات مختلفة لا يسافرون معاً .. يقول فريد ليوسف الوقت فات .. يرد يوسف الوقت فات من زمان يا فريد .. و نوقف نعمل إيه .. و نمشي نعمل إيه .. هانمشي علشن لازم نمشي .. عندك حق حتى لو كل واحد منا مشي في إتجاه بردو لازم نمشي .
” سينما و دراما من الصندوق ” 1 ـ (حوار و معنى) في لقطة من “مسلسل المال و البنون” الحلقة الأولى الدكتور إمام لمح أمام خزانته المليئة بالكتب إلى يوسف عباس الضو إن من غير الكتب دي هنفضل زي الناس دي في إشارة بإصبعه من النافدة إلى الشارع حيت سلامة فراويلة و الشلة إلي معه و الشيخ إلي بقول أدعو لعم الحاج الله يخليه و هم يرددون الله يخليه و يبارك فيه .. في 18 جمادى الآخرة 1443 هـ 22 يناير 2022 م أحمد عبد العزيز: تاريخي يمنعني من قبول أعمال رديئة قال لـ«الشرق الأوسط» إن مستوى الكتابة للتلفزيون تراجع قال الفنان المصري أحمد عبد العزيز، إن تاريخه الفني يمنعه من قبول أعمال رديئة، مؤكداً في حواره مع «الشرق الأوسط» أنه لا يعتبر عدم مشاركته في أي أعمال تلفزيونية لمدة 3 أعوام «غياباً» أو «ابتعاداً»، خلال المرحلة الراهنة من حياته، التي يبحث فيها عن أعمال مميزة تضيف لمشواره الفني، وأوضح أنه يحب الوجود أكثر في الدراما التلفزيونية رغم بداياته في السينما، وعمله مع كبار المخرجين أمثال يوسف شاهين، ومحمد خان، وخيري بشارة، وعاطف الطيب. 2 ـ (سينما شعب) فيلم “الفلوس و الوحوش1988” موظف بسيط يعمل في شركة، ويعطيه مديره رجل الأعمال المشبوه «كيس» مغلق لتسليمه لأحد عملاء مؤسسته، يتأخر العميل ويعود آدم الموظف إلى منزله لكن زوجة الموظف تكتشف أنّ الكيس ما هو إلا ثروة قدرها «مليون دولار»، فتأخذه لنفسها غير آبهة بما قد يحدث لزوجها من أزمات في عمله، فتدور مشادة كلامية بينهما تتحول إلى «خناقة»، يصاب فيها الزوج والزوجة بجروح وهو لا يعلم أنه يحمل بين يديه في الكيس مليون دولار .. الفيلم الثاني “فيلم بخيت وعديلة 1995″ حال المصريين وهما بيتفرجوا علي الجنية وهو بيتمسح بيه الارض من الدولار .. ولقد عجزت عن الصبر حتى صبر الصبر عن صبري فعجز الصبر أن يصبر على صبري هههه. 3 ـ (فيلم كابوس يسرا ، أحمد عبد العزيز) تعاني الصحفية ميرفت من كابوس يومي، يبدو كمسلسل تتكامل أحداثه كل يوم، والكابوس عبارة عن مجموعة من المجرمين تقوم بخطفها وسجنها فى قبو”بدروم” أحد القصور المهجورة، وحينما تستيقظ تجد آثار مقاومتها فى الحلم واضحة فى جسدها. ويتحمس خطيبها وزميلها يحيى لمساعدتها، تتوصل ميرفت إلى معرفة سكان القصر الحقيقي المشابه للقصرالذي تراه فى الحلم فتقرر إدخال خطيب ها يحيى معها فى المشكلة، بأن يذهب ويفتح لها باب هذا القصر الحقيقي حتى تهرب فى تلك الليلة إذا ما واجهت نفس الكابوس لاسيما انها اكتشفت أن زعيم العصابة ومالك القصر المهجور هو أحد أعمامها الذين كونوا ثروتهم من التهريب وتجارة السلاح ، يذهب يحيى ومعه شقيقه ويفتحان لها الأبواب، وبالفعل تهرب، وبعد نجاحها فى الهروب، تؤكد لخطيبها أنه لن تكون هناك كوابيس بعد الآن، وعند خروجها ليلاً لمقابلة يحيى تكتشف أن زعيم العصابة مازال يطاردها مؤكدا لها أنه لن يتركها، وكأن الحصار لم ينفك بعد. الفكرة الأساسية للفيلم : كوابيس وقدرات خفية. 4 ـ (تجارة الوهم مربحة في فيلم البيضة والحجر 1988) رغبة الانسان ف الحصول عل كل شئ وسعيه لذلك يلغي العقل لا تفرق بقي انت متعلم مثقف شرقي غربي كل بيتساوي ضعف النفس البشرية وحاجتها لامتلاك كل ما ينقصها تجعل منها عبدة للوهم .. يعنى مصممه تكلفى نفسك؟ .. لاجل ما ابنى يرتاح وتتفك عقدته .. طيب هاتى كيلو ونص كباب احمر بالسلطات .. عينيا .. وجوزين حمام محشى بالفريك .. حاضر .. و خمس ازايز بيره تصدير بيره؟ .. آآه مهو الاسياد الى هيفكوه خمورجيه! .. ماشى كلامك يامولانا هههه .. حوار أحمد زكى “مستطاع الدجال النصاب” مع وكيل النيابة فى فيلم البيضة و الحجر “مستطاع” “احمد زكى” أعترف إنه دجال متستغربش و وكيل النيابة بيرد عليه و يقول له:استغفر الله …ده انت اللى بتوزع الامل الحلو على الناس كل يوم الصبح …هو فيه حد فى البلد كلها مش بيقرا حظك هذا اليوم المنور ببصمتك فى كل الجرايد….مستطاع:كله فى الهجايص صدقنى….النيابة : اصدقك و اكذب نفسى ….انا شخصيا مش بتحرك من بيتى الصبح قبل ما اطمن على حظى فى الجورنال مستطاع:تبقى غلطان النيابة :يا دكتور التحريات بتقول ان كل الناس اللى اتعاملوا معاك بيأكدوا انك صاحب كرامة و ليك وزنك مستطاع يرد بعيون زائغة :انا زى اللى لابس بدلة حديد ….كل ما وزنه يزيد جواها تخنقه النيابة : يعنى انت مصمم انك دجال ؟! مستطاع:كل شئ اصيح مزيف….المبادئ….الافكار….الناس….حتى نظريات العلم بيفتتها الشكك….و بتهدمها البحوث الجديدة كل يوم….النيابة:بصراحة انت اجهدت ذهنى….مستطاع: الناس فى حاجة ليقين….لحقيقة واحدة تكون ثابتة … ده اللى بيخليهم يؤمنوا بحجاب و تعويذة و درويش اهبل بيضحك عليهم ….النيابة بلهجة حادة:افهم من كده انك بتجهل المجتمع و تتهمه بالجهل مستطاع: لأ…بالضعف..الضعف مبيفرقش بين جاهل و متعلم ….هما اللى بيخلقوا الدجال و يصنعوه بارادتهم ….زي ما صنعوا من الحجر تمثال و عبدوه تفتكروا فعلا المجتمع اما بيصدق و بيفخم فى أى دجال هو الجانى الحقيقى ؟! و لا شريك فى الجريمة ؟! و لا فعلا ضعيف فبيدور على حاجة تطمنه لانه عنده إيمان ظاهرى لكن معندوش أي يقين بالله سبحانه و تعالى احنا فعلا محتاجين ثورة على أنفسنا ! الدجل والشعوذه كل يوم بدل ما تنقص بتزيد والمفروض الوعي والتعليم يزيد بس العلاقه عكسيه العالم يتطور والتخلف بيزيد لانه الناس ايمانها ضعيف ومع الاحداث الخوف بيزيد وكلو بدو الاحسن باسهل الطرق ونسيو انه كله بامر الله تعالي وقولى “كذب المنجمون ولو صدقو” والمشكله الناس بتدل بعض ع اساس عمل الخير. 5 ـ (الدراما المصرية من الصندوق) مسلسل “ملوك الجدعنة 2021” الدي حقق أعلى نسبة مشاهدة رحلة صعود ملحمية نحو الثراء يخوضها صديقان مِن منطقة شعبية، يدخلان معاً عالم التجارة والبزنس وسط أجواء من المنافسات والمكائد والأكشن تتقاطع مع العالم السفلي للجريمة، في الدراما الاجتماعية المشوّقة “ الذي كتبه محمد سيد بشير وأخرجه أحمد خالد موسى حول صديقيْن حميميْن، يتحولان إلى غريميْن مُتحاربيْن، فحليفيْن في مواجهة خطر أكبر يهددّهما معاً. من بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، وآخرين. فيما يُعتبر المسلسل آخر أعمال الراحل الكبير يوسف شعبان .. المسلسل الثاني: “سوق العصر” مسلسل يروي صراع الخير والشر في المجتمع المصري إبان أيّام الثورة المصرية. جسّد “أحمد عبد العزيز” فيه شخصية منصور المغازي الذي ضحى بنفسه في سبيل الثورة إلا أنه وجد نفسه في صراع مع رموز الفساد والشر التي يجسِدها الفنّان “محمود ياسين” حلمي عسكر «سوق العصر» رغم عشرات الشخصيات التي قدمها الفنان الكبير الراحل محمود ياسين على الشاشة الصغيرة، إلا أن شخصية «حلمي عسكر» التي قدمها في مسلسل «سوق العصر» عام 2001 من أبرز الشخصيات في مشواره الدرامي، لأنه صدم جمهوره بتقديم شخصية شريرة جداً، والمسلسل تأليف محمد جلال عبد القوي، وشارك في بطولته إلى جانب «ياسين» أحمد عبد العزيز، وكمال أبو رية، وغادة عبد الرازق، وفادية عبد الغني، ونهال عنبر، وأحمد سعيد عبد الغني، وآخرون، وإخراج هاني إسماعيل.
قدم الفنان محمود ياسين شخصية «حلمي عسكر» صاحب الشخصية المتغطرسة والظالمة، التي لا تتورع عن فعل أي شيء واستغلال كل نفوذه للوصول إلى أحلامه المشروعة وغير المشروعة ويستمد سلطانه من علاقاته كأنه يعيش بمفرده، متفرغاً لخصومة شخصية خالصة لا تقوم على خلاف حول مبادئ أو غايات، بل تسعى إلى إرضاء حالة نزوة أو شهوة مسيطرة عليه.