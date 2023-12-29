ربيع القاطي يواصل دعمه للقضية الفلسطينية

القسم الفني: هبة بريس

أعلن الفنان المغربي ربيع القاطي عن دعمه للقضية الفلسطينية وذلك عبر صفحاته الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي.

ونشر الفنان المغربي صورة له أرفقها بأبيات شعرية جاءت كالتالي :”لا تأسفن علي غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلابا، لا تحسبن برقصها تعلوا على أسيادها تبقى الأسود أسودا والكلاب كلابا”.

واضاف قائلا:”مساء التحدي، مساء العنفوان، أحبتي الكرام

و دائما و أبدًا عاشت فلسطين حرة أبية من النهر الى البحر “.

وجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الفنان المغربي ربيع القاطي عن تضامنه مع فلسطين و خاصة سكان غزة.

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