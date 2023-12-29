ربيع القاطي يواصل دعمه للقضية الفلسطينية
القسم الفني: هبة بريس
واضاف قائلا:”مساء التحدي، مساء العنفوان، أحبتي الكرام
أعلن الفنان المغربي ربيع القاطي عن دعمه للقضية الفلسطينية وذلك عبر صفحاته الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي.
ونشر الفنان المغربي صورة له أرفقها بأبيات شعرية جاءت كالتالي :”لا تأسفن علي غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلابا، لا تحسبن برقصها تعلوا على أسيادها تبقى الأسود أسودا والكلاب كلابا”.
واضاف قائلا:”مساء التحدي، مساء العنفوان، أحبتي الكرام
و دائما و أبدًا عاشت فلسطين حرة أبية من النهر الى البحر “.
وجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الفنان المغربي ربيع القاطي عن تضامنه مع فلسطين و خاصة سكان غزة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تعليق واحد
بأدوات مسرحية تم إنتاج مسلسل (من مسلسل المال و البنون الحلقة الأخيرة) أيام الزمن الجميل مشهد خطوبة رأفت ونهلة الفلسطينية وكأنها وقفة العرب جميعاً بجانب فلسطين الحبيبة لقطة إهداء قطع ذهبية للعروسة من طرف نسوة الحي البسطاء على أنغام أغنية للقدس بصوت الأيقونة فيروز تحمل معاني جد عميقة للقضية الفلسطينية فهي إشارة جد ذكية فعلاً عمل عظيم بدأ بأية قرانية و ختم بالقضية الفلسطينية .. نهاية النهاية يفترق يوسف وفريال إفتراق رغم الحب للهروب من واقع و إفتراق رغم صداقة رغم محاولته في المطار هي الدنيا كده حاجة تقطع القلب فريال سافرت يعنى المسافرون إلى وجهات مختلفة لا يسافرون معاً .. يقول فريد ليوسف الوقت فات .. يرد يوسف الوقت فات من زمان يا فريد .. و نوقف نعمل إيه .. و نمشي نعمل إيه .. هانمشي علشن لازم نمشي .. عندك حق حتى لو كل واحد منا مشي في إتجاه بردو لازم نمشي .