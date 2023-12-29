قائمة الوداد الرياضي المستدعاة لمواجهة أولمبيك آسفي

كشف التونسي فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي قائمة فريقه المستدعاة لمواجهة أولمبيك آسفي، اليوم الجمعة، ضمن الجولة 13 من البطولة الإحترافية.

وضمت قائمة الوداد الأسماء التالية:

حراسة المرمى: مفتاح – المطيع- أبوبكر

الدفاع: أبو الفتح – عطية الله – الركراكي – حركاس – الشتي – زولا- آيت برايم

الوسط: محروس – جبران – مترجي – الدراوي

الهجوم: المترجي – أوناجم – البحري – بوسفيان – خنوس – بوهرة – بولي جونيور صامبو – الحباش

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