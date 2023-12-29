قائمة الوداد الرياضي المستدعاة لمواجهة أولمبيك آسفي

قائمة الوداد الرياضي المستدعاة لمواجهة أولمبيك آسفي

2023-12-29 / 16:31
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كشف التونسي فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي قائمة فريقه المستدعاة لمواجهة أولمبيك آسفي، اليوم الجمعة، ضمن الجولة 13 من البطولة الإحترافية.

وضمت قائمة الوداد الأسماء التالية:

حراسة المرمى: مفتاح – المطيع- أبوبكر

الدفاع: أبو الفتح – عطية الله – الركراكي – حركاس – الشتي – زولا- آيت برايم

الوسط: محروس – جبران – مترجي – الدراوي

الهجوم: المترجي – أوناجم – البحري – بوسفيان – خنوس – بوهرة – بولي جونيور صامبو – الحباش

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