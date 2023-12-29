“ملف حمزة مون بب”.. المحكمة ترفض طلب النقض للفنانة دنيا باطما

2023-12-29 / 17:18
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القسم الفني - هبة بريس

قضت غرفة الجنايات بمحكمة النقض بالرباط، برفض طلب النقض الذي قدمه فريق دفاع الفنانة المغربية دنيا بطمة للطعن في الحكم الاستئنافي الصادر ضدها.

وأثار الخبر ضجة بمنصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد صدور حكم الاستئناف الذي قضى بسجن دنيا بطمة لمدة سنة بسبب تورطها في القضية المثيرة للجدل “حمزة مون بيبي”.

ويشار إلى أن المحكمة الابتدائية بمراكش أصدرت عام 2020 حكمًا بالسجن النافذ 8 أشهر في حق دنيا بطمة، قبل أن تصدر المحكمة الاستئنافية حكمها بإضافة 4 أشهر نافذة ليصبح المجموع سنة كاملة.

ويبقى للفنانة دنيا باطما الحق في التقدم بطلب العفو وانتظار قرار قبوله أو رفضه، قبل اعتقالها في الحالة الأخيرة.

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