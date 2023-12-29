وزارة العدل الفرنسية: اكتظاظ غير مسبوق داخل السجون

هبة بريس - وكالات

سجلت السجون الفرنسية رقما قياسيا جديدا لعدد السجناء في نونبر الماضي، إذ بلغ عددهم 75 ألف و677 سجينا مقابل 75 ألف و130 في الشهر السابق، بحسب أرقام وزارة العدل التي نقلتها وسائل الإعلام الفرنسية، اليوم الجمعة.

وتتسع السجون الفرنسية، إلى غاية فاتح دجنبر الجاري، إلى 61 ألف و359 سجينا، إذ تجاوزت الكثافة الإجمالية للسجون 123,3 في المائة، وفقا للمصدر ذاته.

وفي مراكز الحبس الاحتياطي، حيث يحتجز السجناء الذين ينتظرون المحاكمة والمحكوم عليهم بعقوبات قصيرة، يبلغ معدل الإشغال 148,5 في المائة، ويتجاوز 200 بالمائة في 11 مؤسسة سجنية.

وفي المجمل، يتجاوز عدد السجناء الأماكن المتاحة في السجون الفرنسية، بـ 17 ألف و506. وبسبب هذا الاكتظاظ، يضطر 2,748 محتجزا إلى النوم على فراش على الأرض.

وفي مواجهة هذا الاكتظاظ، الذي أدى إلى إدانة فرنسا من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في يوليوز الماضي، تعول الحكومة على بناء 15 ألف مكان جديد في السجون بحلول العام 2027.

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