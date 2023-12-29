ألمانيا.. شاحنة تد.هس عددا من المارة في مدينة باساو

هبة بريس - وكالات

قالت الشرطة الألمانية إن امرأة لقيت حتفها عندما دهست شاحنة مجموعة من المارة في قلب مدينة باساو بجنوب شرق ألمانيا اليوم الجمعة.

وأوضحت الشرطة أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة أربعة أشخاص آخرين بإصابات خطيرة بينهم ابنة المرأة القتيلة؛ وهي فتاة تبلغ من العمر 11 عاما.

ووفقا للمعلومات الأولية لدى الشرطة، كان سائق الشاحنة 63/ عاما/ يمر بجانب سيارة متوقفة ودهس في تلك الأثناء مجموعة الأشخاص.

وقالت متحدثة باسم الشرطة:” نفترض حاليا أنه حادث”.

وأضافت أنها لا يمكنها أن تؤكد تقارير إعلامية بأن الشاحنة اصطدمت بواجهة متجر.

ولم تدل الشرطة بمعلومات أخرى مثل ما يتعلق بسرعة الشاحنة أو عمر المصابين.

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