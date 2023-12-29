ترويج الماحيا يجر شخصا للاعتقال بالعيون

هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمدينة العيون، مساء أمس الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 44 سنة، من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإعداد وترويج مسكر ماء الحياة.

وأوضح مصدر أمني، أنه جرى توقيف المشتبه به في حالة تلبس بحيازة وترويج مسكر ماء الحياة، قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أجريت بداخل مسكنه عن حجز 440 لترا من مسكر ماء الحياة وأربعة أطنان من السوائل المخمرة، علاوة على 24 برميلا و16 طنجرة ضغط و10 قنينات غاز و14 موقد ناري.

وأضاف أن عملية تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات الأمن الوطني أظهرت أنه يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضيتين مماثلتين تتعلقان ببيع المشروبات الكحولية بدون ترخيص.

وبحسب المصدر ذاته، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp