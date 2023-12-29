وضعية 5 أسود تثير قلق الركراكي قبل انطلاق منافسات “الكان”

وضعية 5 أسود تثير قلق الركراكي قبل انطلاق منافسات “الكان”

2023-12-29 / 13:57
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نصير مزراوي، حكيم زياش، نايف أكرد، سفيان أمرابط، وأيضا غانم سايس , خمسة محترفين يثيرون قلق الركراكي قبل انضمامهم للمعسكر التدريبي الذي سيبدأه المنتخب المغربي الأسبوع المقبل إستعدادا لنهائيات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفورا.

ويغيب مزراوي منذ فترة عن مباريات بايرن ميونيخ بسبب إصابة عضلية قوية، فيما يغيب زياش عن مباراة السوبر التركي, بسبب آلام في الظهر

أما نايف أكرد فغاب حتى الآن عن 3 مباريات لعبها ويست هام من دونه لعدم استعادته للياقته بعدما أصيب قبل أيام بالأنفلوانزا , فيما يعاني أمرابط من إصابة لم تحددها التقارير الإعلامية البريطانية التي ذكرت الخبر.

ونفس الشيء بالنسبة لغانم سايس الذي غيبته الإصابة كذلك، يوم الجمعة الماضي، عن مباراة فريقه الشباب أمام الأخدود في منافسات البطولة السعودية، ولا يعرف إن كان سيشارك في مباراة يوم غد السبت أمام نادي الوحدة أم لا.

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