في ذكرى ميلاد طفلتها.. فرح الفاسي:”ياربي يقدرني نكون الأم لي كتحلم بيها”

2023-12-29 / 14:02
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نجلاء مزيان: هبة بريس

حرصت الفنانة المغربية فرح الفاسي على توجيه رسالة خاصة لطفلتها الوحيدة ماجدة، وذلك بمناسبة ذكرى ميلادها.

وتقاسمت الفنانة المغربية صور تجمعها بنجلتها من آخر جلسة تصوير لهما، ارفقتها بتعليق جاء فيه :”سنة حلوة يا أغلى هدية من عند الله، سنة حلوة يا ملاكي ياربي يقدرني نكون الأم لي كنتي كتحلم بيها”.

وواصلت قائلة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام:”يا ربي يقدرني نكون معاك و فجنبك حتى نوصلك لداكشي لي بغيتي وتمنيتي كنبغيك يا قرة عيني كنبغيك لأخر أنفاسي”.

واختتمت تدوينتها قائلة :”الله يحفظك ويحفظ جميع أطفال الأمة الإسلامية و الله يكون مع الأم الفلسطينية”.

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