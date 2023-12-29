حكيم زياش يغيب عن نهائي السوبر التركي

أعلن أوكان بوروك، مدرب غلطة سراي، عن غياب الدولي المغربي حكيم زياش، عن مُواجهة اليوم، أمام فنربخشة وذلك برسم نهائي السوبر التركي، بسبب شعوره بألم خفيف.

وقال بوروك في الندوة الصحفية التي تسبق المُباراة: “حكيم زياش أحس بألم خفيف، ولم نرغب في المُخاطرة به”.

وكان الناخب الوطني وليد الركراكي، قد اختار زياش للتواجد في القائمة النهائية المُستدعاة للمُشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا “الكوت ديفوار 2023″، والتي سُتجرى أطوارها مطلع العام المُقبل.

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