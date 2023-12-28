البطولة الإحترافية.. المغرب التطواني وإتحاد تواركة يتعادلان

البطولة الإحترافية.. المغرب التطواني وإتحاد تواركة يتعادلان

2023-12-28 / 21:55
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تعادل المغرب التطواني أمام ضيفه إتحاد تواركة بهدف لمثله، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة 13 من البطولة الإحترافية.

افتتح بديع أووك التسجيل لتواركة في الدقيقة 36، وأدرك بادجي التعادل للمغرب التطواني في الدقيقة 64.

ولعب إتحاد تواركة بنقص عددي منذ الدقيقة 59 بعد طرد لاعبه غاديو.

هذه النتيجة تضع “الماط” في المركز السادس برصيد 19 نقطة، بينما يحتل إتحاد تواركة المركز التاسع برصيد 15 نقطة.

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