الأهلي يتوج بطلا لكأس السوبر المصري

توج الأهلي بطلا لكأس السوبر المصري، بفوزه على مودرن فيوتشر (4-2) في نهائي كأس السوبر المصري، في المباراة التي احتضنها استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

وسجل أهداف المارد الأحمر كل من كهربا وحسين الشحات وموديست وكريم فؤاد، بينما سجل أهداف فيوتشر عمر السعيد ومحمد محمود.

وضمن الأهلي، الحصول على 250 ألف دولار هي قيمة جائزة المركز الأول لبطل السوبر المصري بنظامه الجديد.

وحصل نادي فيوتشر على 125 ألف دولار، وبيراميدز الثالث على 75 ألف دولار، بينما حصل نادي سيراميكا كليوباترا الرابع على 50 ألف دولار.

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