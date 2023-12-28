الدوري الإنجليزي.. أرسنال يسقط على أرضه أمام وست هام

تغلب وست هام على مضيفه آرسنال 2-0 يوم الخميس ضمن المرحلة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وباغت الضيف منافسه بهدف في الدقيقة الثالثة عشرة سجله التشيكي شوتشيك وتمكن من الحفاظ على تقدمه طوال الشوط الأول.

وحسم وست هام اللقاء بهدف ثانٍ حمل توقيع اليوناني مافروبانوس في الدقيقة الخامسة والخمسين لينجح في الفوز بالمباراة الرابعة من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات.

وصمد تلامذة الاسكتلندي مويس بقيادة الحارس الفرنسي أريولا أمام الضغط الكبير من آرسنال الذي أهدر عدة فرص متاحة للتسجيل بينما أهدر الجزائري سعيد بن رحمة فرصة إضافة الهدف الثالث من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وهذه المباراة الرابعة التي يفشل بها آرسنال في تحقيق الفوز من أصل آخر خمس مباريات له كما أنها المرة الأولى التي يخسر بها على أرضه ضمن جميع المسابقات هذا الموسم.

ورفع وست هام رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد الذي بات سابعاً.

وتوقف رصيد آرسنال عند النقطة الأربعين في الوصافة بفارق نقطتين أيضاً عن ليفربول المتصدر.

ويعاني آرسنال من غياب العديد من عناصره المهمة وهو ما دفع مدربه الإسباني أرتيتا للحديث عن إمكانية التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

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