الشيبي سعيد بإستدعائه للمنتخب الوطني

تفاعل محمد شيبي الدولي المغربي والظهير الأيمن لنادي بيراميدز المصري، مع دعوة الناخب الوطني وليد الركراكي، للتواجد ضمن اللائحة التي ستخوض نهائيات كأس إفريقيا للأمم كوت ديفوار 2023.

ونشر شيبي صورة لأسود الأطلس على حسابه الهاض بنوقع التواصل الإجتماعي “أنستغرام، علق من خلالها على تواجد إسمة باللائحة المذكورة، قائلا: “حمد لله والشكر لله”.

وواصل اللاعب فرحته من خلال تدوينة أخرى قال فيها: “بكل فخر و إعتزاز، أعبر اليوم عن سعادتي الكبيرة بالتواجد في لائحة منتخبنا الغالي والعزيز والمشاركة في التظاهرة الأسمى و الأغلى على مستوى القارة الإفريقية”.

وأضاف في تدوينته: “أشكر الناخب الوطني وطاقمه المرافق على الثقة في شخصي، مع التمني بأن أكون عند حسن ظن الجميع رفقة المجموعة و أن ندافع عن كامل حظوظ منتخبنا الوطني المغربي في هذه المنافسة”.

ويعد من محمد شيبي من اللاعبين الذين قدموا مستويات جيدة، خصوصا بعد انتقاله لنادي بيراميدز، حيث يعتبر حاليا أحسن ظهير أيمن ببطولة مصر.

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