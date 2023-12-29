الشيبي سعيد بإستدعائه للمنتخب الوطني

الشيبي سعيد بإستدعائه للمنتخب الوطني

2023-12-29 / 09:48
0

تفاعل محمد شيبي الدولي المغربي والظهير الأيمن لنادي بيراميدز المصري، مع دعوة الناخب الوطني وليد الركراكي، للتواجد ضمن اللائحة التي ستخوض نهائيات كأس إفريقيا للأمم كوت ديفوار 2023.

ونشر شيبي صورة لأسود الأطلس على حسابه الهاض بنوقع التواصل الإجتماعي “أنستغرام، علق من خلالها على تواجد إسمة باللائحة المذكورة، قائلا: “حمد لله والشكر لله”.

وواصل اللاعب فرحته من خلال تدوينة أخرى قال فيها: “بكل فخر و إعتزاز، أعبر اليوم عن سعادتي الكبيرة بالتواجد في لائحة منتخبنا الغالي والعزيز والمشاركة في التظاهرة الأسمى و الأغلى على مستوى القارة الإفريقية”.

وأضاف في تدوينته: “أشكر الناخب الوطني وطاقمه المرافق على الثقة في شخصي، مع التمني بأن أكون عند حسن ظن الجميع رفقة المجموعة و أن ندافع عن كامل حظوظ منتخبنا الوطني المغربي في هذه المنافسة”.
ويعد من محمد شيبي من اللاعبين الذين قدموا مستويات جيدة، خصوصا بعد انتقاله لنادي بيراميدز، حيث يعتبر حاليا أحسن ظهير أيمن ببطولة مصر.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الرجاء يعلن تعاقده مع الإيفواري هيرفي غاي

الرجاء يعلن تعاقده مع الإيفواري هيرفي غاي

2023-12-29 / 14:04
Photo of وضعية 5 أسود تثير قلق الركراكي قبل انطلاق منافسات “الكان”

وضعية 5 أسود تثير قلق الركراكي قبل انطلاق منافسات…

2023-12-29 / 13:57
Photo of حكيم زياش يغيب عن نهائي السوبر التركي

حكيم زياش يغيب عن نهائي السوبر التركي

2023-12-29 / 12:27
Photo of حصاد الرياضة 2023.. انجازات تاريخية تعزز المكانة العالمية للمغرب

حصاد الرياضة 2023.. انجازات تاريخية تعزز المكانة العالمية للمغرب

2023-12-29 / 10:20
Photo of حصاد 2023.. الرياضة المغربية تواصل العزف على وتر الإنجازات العالمية

حصاد 2023.. الرياضة المغربية تواصل العزف على وتر الإنجازات…

2023-12-29 / 09:20
Photo of الدوري الإنجليزي.. أرسنال يسقط على أرضه أمام وست هام

الدوري الإنجليزي.. أرسنال يسقط على أرضه أمام وست هام

2023-12-28 / 23:21
Photo of الأهلي يتوج بطلا لكأس السوبر المصري

الأهلي يتوج بطلا لكأس السوبر المصري

2023-12-28 / 22:44
Photo of البطولة الإحترافية.. المغرب التطواني وإتحاد تواركة يتعادلان

البطولة الإحترافية.. المغرب التطواني وإتحاد تواركة يتعادلان

2023-12-28 / 21:55
Photo of نايف أكرد يثير قلق الركراكي قبل “الكان”

نايف أكرد يثير قلق الركراكي قبل “الكان”

2023-12-28 / 21:03
Photo of البطولة الإحترافية.. شباب المحمدية يتعادل مع نهضة بركان

البطولة الإحترافية.. شباب المحمدية يتعادل مع نهضة بركان

2023-12-28 / 19:58

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق