مشروع ضخم بين المغرب و إسبانيا.. خط بحري يربط طرفاية بفويرتي بينتورا
هبة بريس ـ الدار البيضاء
ارتفعت وتيرة اللقاءات التنسيقية بين الجانبين المغربي و الإسباني في الآونة الأخيرة َ ذلك فيما يتعلق بإعادة الربط البحري بين طرفاية و جزر الكناري من خلال ميناء فويرتي بينتورا.
و في هذا الصدد، عقدت سلطات الكناري قبل أيام اجتماعا حاسما مع مسؤولين مغاربة تم خلاله الوقوف على كل التفاصيل المتعلقة بمشروع خط بحري سيربط جنوب المغرب بجزر الكناري.
و تم خلال اللقاء الإعلان عن المجموعة المكلفة بتنشيط خط طرفاية-فويرتي بينتورا، وهي مجموعة “Newport y Hamilton”، و ستتكفل المجموعة بإدارة الخط البحري بتنسيق كامل و مطلق مع السلطات المغربية.
و سيمكن مشروع الربط البحري بين المغرب وجزر الكناري من مضاعفة عوائد قطاع السياحة بالمناطق الجنوبية للمملكة، باعتبار جزر الكناري من أهم الأسواق الإقليمية المصدرة للسياح نحو العالم، والجاذبة لها في الوقت نفسه، فضلا على عوائد التجارة البحرية خاصة أن الكناري تريد استغلال الخط البحري لفتح أبواب لها نحو إفريقيا من خلال المغرب.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
إعادة الربط البحري بين طرفاية و جزر الكناري هذا افضل قرار
مشروع خط بحري مثمر جدا
Mezyane Mezyane saraha
من الجيد تعزيز التعاون و العلاقات الثنائية بينهما
هذا سينعش قطاع السياحة و التجارة البحرية
مشروع ضخم سينعش قطاع السياحة ببلدنا وخصوصا المناطق الجنوبية