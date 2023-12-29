“قنينات خمر” و”شيشة” بغرفة المعتدي على سياح بأكادير + “صور”

هبة بريس

توصل هبة بريس بتسجيل فيديو تم التقاطه داخل غرفة يستغلها على وجه الكراء المشتبه فيه في جريمة الاعتداء على مواطنة مغربية وسائحين أجنبيين أمس بشاطئ مدينة أكادير.

ويظهر هذا التسجيل تواجد قنينة خاصة باستعمال الشيشا ومجموعة من قنينات المشروبات الكحولية، التي تؤكد معطيات البحث أن المشتبه فيه، المعروف بسوابقه القضائية في مجال ترويج المخدرات، استهلكها قبل ارتكابه لهذا الاعتداء.

وكانت عناصر الأمن الوطني بمدينة أكادير بتنسيق مع دورية للدرك الملكي البحري، قد أوقفت يوم أمس الخميس 28 دجنبر الجاري، شخصا يبلغ من العمر 33 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في تعريض ثلاثة أشخاص، من بينهم بريطانيان وسيدة مغربية تحمل الجنسية البلجيكية، لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض.

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