افتتاح مهرجان دار الفن الدولي للمسرح وفنون الفرجة بفاس

القسم الفني: هبة بريس

انطلقت أمس (الخميس 28 دجنبر 2023) فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان دار الفن الدولي للمسرح وفنون الفرجة بمدينة فاس، التي تستمر على مدى أربعة أيام، ببرمجة خصبة ومتنوعة، تروم خلق دينامية مسرحية وثقافية في المدينة.

وتميز افتتاح الدورة الذي جرى في أجواء فنية ممتعة، بتقديم فقرات تراثية من فن كناوة والهياتة، فضلا عن تقديم عرض فرجوي لمؤسسة “كان يا مكان” تحت عنوان “روح”، وعرض مسرحية “يوم ماطر لفرقة نادي المرآة” من فاس، وهي من تأليف حميد الطالبي وحسن مراني علوي.

وبالمناسبة التي حضرتها فعاليات ثقافية وفنية وجمعوية وإعلامية، أكد مدير المهرجان محمد المرابط في كلمته على أهمية هذه الدورة التي تتميز بفقرات مهمة، إضافة الى تكريم الفنان والممثل جمال العبابسي.

كما أثنى المرابط على مختلف الشركاء، الذين ساهموا في إخراج هذه الدورة الى حيز الوجود، رغم قلة الإمكانيات المادية، مشددا على الحاجة إلى فضاءات ثقافية تنشط فيها الفعاليات الثقافية، والتي تشكل احدى المعاناة بالمدينة.

وتشهد الدورة، التي تسعى الى ترسيخ دور المسرح كفن مساهم في الاشعاع والتنمية، تقديم عدد من العروض المسرحية الاحترافية وطنية ودولية، إضافة إلى ورشات تكوينية، وماستر كلاس مع المخرج أمين ناسور، وغيره.

يذكر ان هذه النسخة، تقام بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة، وبشراكة مع مجلس مقاطعة جنان الورد، ومجلس مقاطعة المرينيين وبشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة بجهة فاس مكناس.

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