المغرب في 2023…تعديل لمدونة الأسرة وإضراب “مفتوح” للأساتذة و زلزال أظهر معدن المغاربة

ع الله عياش - هبة بريس

تعديل مدونة الأسرة :

ساد حديث كبير حول تعديل مدونة الأسرة المغربية وذلك بعدما وجه الملك محمد السادس رسالة إلى رئيس الحكومة، دعاه فيها إلى النهوض بقضايا المرأة والأسرة بشكل عام،

وقرر الملك إسناد الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة

كما دعا الملك المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وهي المجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة .

زلزال الحوز …

على حين غرة .. اهتزت الأرض من تحت الحوز فحدث ان توفي نحو 15 ألف شخص وجرحى وصل عددهم 5674 شخصا وخسائر عديدة

ومع ذلك ..بذلت السلطات المغربية جهدا كبيرا لتوفير المساعدات ودعم جهود الإنقاذ، وأظهر الشعب المغربي روحا تضامنية عالية لإيصال المساعدات للمتضررين.

الملك محمد السادس أعلن عن إحداث صندوق خاص لدعم ضحايا الزلزال، تشكلت موارده من تبرعات المواطنين والشركات ومساهمة الدولة، والمساعدات الأجنبية، كما تقرر منح مساعدات مباشرة للأسر التي تهدمت بيوتها، وإعادة بناء المساكن التي انهارت في المناطق القروية.

اضراب للأساتذة ..وفراغ في الأقسام

رفض اساتذة المغرب النظام الأساسي وهو الرفض الذي قوبل باضراب منذ 5 أكتوبر 2023 شنه الأساتذة والمعلمون

وبما أن النظام الأساسي كان ثمرة حوار بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، خلال السنتين الماضيتين، فإن الأساتذة الغاضبين لجأوا إلى تأسيس تنسيقيات بعيدا عن النقابات، انضمت لها نقابات أخرى لم تشركها وزارة التعليم في الحوار، لكونها لا تحظى بالتمثيلية.

الدعم الاجتماعي…تفرد من أجل الفقراء

تقرر بأمر من الملك محمد السادس خلال سنة 2023، تخصيص دعم مالي مباشر للأسر الفقيرة، وهو أول دعم من نوعه سواء من حيث عدد الأسر المستفيدة منه والتي تصل إلى أزيد من 4 ملايين أسرة أو من حيث قيمته الإجمالية التي تصل إلى ما يناهز 25 مليار درهم .

وصدر بيان عن اجتماع وزاري، برئاسة الملك في 19 أكتوبر الماضي تم خلاله الإعلان عن تخصيص ميزانية في القانون المالي 2024، لدعم الأسر الفقيرة.

وتقرر أن يرتبط هذا الدعم المالي بالأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، من دون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.

احتضان كأس العالم 2030

فرح المغاربة كثيرا يوم الأربعاء 4 أكتوبر الماضي بعد إعلان اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن إقامة كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال.

وجرى اعتماد الملف المشترك من المغرب والبرتغال وإسبانيا كملف وحيد لاستضافة البطولة العالمية. فيما ستقام أول 3 مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة

. وأشار بيان للديوان الملكي المغربي إلى أن هذا القرار من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم يعتبر إشادة واعترافا بالمكانة المرموقة للمغرب بين الدول

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp