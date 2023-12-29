تضامنا مع غزة.. باكستان تمنع احتفالات رأس السنة

2023-12-29 / 10:01
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هبة بريس - وكالات

حظرت باكستان احتفالات رأس السنة تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، على ما أعلنت الحكومة مساء الخميس، داعية المواطنين إلى الالتزام بمظاهر “بسيطة”.

وفي رسالة متلفزة إلى الأمة قال رئيس الوزراء أنور الحق كاكار إنه بسبب الوضع في قطاع غزة، فإن الحكومة “حظرت بشكل تام جميع أنواع الفعاليات المتعلقة باحتفالات رأس السنة”.

وتشن إسرائيل منذ ذلك الحين قصفا مكثفا لغزة، وبدأت بعمليات برية اعتبارا من 27 أكتوبر، ما خلف أكثر من 21 ألف قتيل، معظمهم من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة التي تديرها “حماس”.

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‫5 تعليقات

  4. تحيى المواقف المساندة لإخوتنا الفلسطينيين و خصوصا في غزة التي تعاني أبشع أنواع الإبادة.

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  5. هذا اقل واجب اتجاه اخواننا بغزة على الكل ان يلغي الاحتفالات براس السنة مع الخروج للتظاهر تظامنا مع اهالينا الفلسطينيين

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