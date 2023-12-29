فاس.. الحبس سنة ونصف للمنسق الجهوي لحاملي الشهادات المعطلين

2023-12-29 / 09:44
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ع محياوي _ هبة بريس

أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، يوم أمس الخميس 28 دجنبر 2023، حكمها في قضية متابعة المنسق الجهوي لحاملي الشهادات المعطلين بجهة فاس – مكناس “رضوان العروسي” بعد اتهامه ب ” إهانة مؤسسات الدولة ” وإسقاط 4 تهم ثقيلة من ملف متابعته ( إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم، بث وتوزيع ادعاءات كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، التحريض على ارتكاب جنح..)، وأدانت الهيئة القضائية بغرفة الجنح التلبسية منسق المعطلين بجهة فاس – مكناس بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف، إضافة إلى غرامة نافذة قدرها 3 آلاف درهم.

وتجدر الإشارة، أن منسق المعطلين كان قد اعتقل على خلفية كلمة قوية ألقاها خلال شهر نونبر 2023، بمناسبة تنظيم اعتصام أمام مقر ولاية جهة فاس مكناس تضمنت اتهامات بالفساد المالي والإداري، منتقدة الاقصاء الذي طال المعطلين من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

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