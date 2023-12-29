حصاد 2023.. الرياضة المغربية تواصل العزف على وتر الإنجازات العالمية

ادريس دحني - هبة بريس

تعيش الرياضة المغربية آخر أيام سنة 2023، وقد حصدت خلال عام كامل نتائج تأرجحت بين المد والجزر في مختلف الرياضات سواء الجماعية منها أو الفردية، حيث واصلت بعض الرياضات تألقها، فيما ضلت رياضات أخرى وفية لعهد الخيبات والإخفاقات.

وعرفت سنة 2023 مواصلة المغرب لمساره التنموي، مستغلا مجموعة من المكاسب التي تحققت في السنة الماضية 2022، وبالتالي تعززت هذه المكاسب بإنجازات تاريخية جديدة، شدت انتباه العالم للمغرب، ووضعته في مصاف الدول المتقدمة في المجال الرياضي.

وفي هذا السياق، تستعرض لكم “هبة بريس”، أبرز الإنجازات الرياضية التي شهدتها المملكة المغربية سنة 2023:

اللبؤات على خطى المنتخب الوطني في كأس العالم

حقق المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم، إنجازا تاريخيا، بتأهله إلى الدور الثاني لنهائيات كأس العالم، في أول مشاركة له في تاريخه في هذه التظاهرة العالمية بمونديال أستراليا ونيوزيلاندا، ليعكسوا بذلك التطور الذي وصلت له كرة القدم النسوية على مستوى المنتخبات وكذلك الفرق.

لقب قاري وتأهل أولمبي

تمكن المنتخب الوطني المغربي من ضمان ورقة التأهل إلى الألعاب الأولمبية، بعدما توج بطلا لإفريقيا لأقل من 23 سنة، التي نظمت في المغرب، على حساب نظيره المصري, ليتأهل الأشبال للمشاركة في الألعاب الأولمبية الصيفية المرتقبة بباريس، للمرة الثامنة في تاريخهم، بعدما غابوا عن دورتي ريو ديجانيرو وطوكيو.

منتخب الفتيان.. هذا الشبل من ذلك الأسد

عزز المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة، مكانة المملكة المغرية في خريطة كرة القدم العالمية والقارية، بعدما حقق إنجازا تاريخيا، تجلى في تأهله، لأول مرة في تاريخه، إلى دور ربع نهائي كأس العالم “مونديال إندونيسيا”، بعدما كان قد حقق إنجازا غير مسبوق، ببلوغه المباراة النهائية لكأس إفريقيا للأمم للفتيان، والتي خسرها أمام نظيره السينغالي بهدفين لواحد.

منتخب الفوتصال يواصل التحليق في العلالي

واصل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة تألقه وسيطرته على اللعبة على الصعيد القاري والإقليمي، بعدما توج، للمرة الثالثة على التوالي، بطلا للبطولة العربية، كما أنهى سنة 2023 بدون أي هزيمة، مع تسجيل انتصارات كبيرة على فرق عالمية من طينة البرازيل والأرجنتين والشيلي ولاتفيا،قبل أن ينهي السنة في المركز الثامن عالميا.

مونديال 2030 حلم مغربي يتحول لحقيقة

في 4 أكتوبر 2023، زفّ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للشعب المغربي خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف ترشح المغرب لتنظيم نهائيات كأس العالم “مونديال 2030” بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، كترشيح وحيد لتنظيم هذه التظاهرة العالمية.

وفي هذا الصدد، يأتي اختيار المغرب لتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025، وكأس العالم 2030، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، وهما الحدثان اللذان سيمنحان العالم فرصة اكتشاف التقدم، الذي حققه المغرب في مختلف المجالات.

وعملت المملكة على استثمار موقعها الجغرافي الاستراتيجي ورأسمالها البشري، من أجل اندماج اقتصادها بشكل أفضل في محيطه الإقليمي والدولي.

ويعكس اختيار المغرب لاستضافة بطولة أمم إفريقيا 2025، المكانة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة على مستوى البنيات التحتية الرياضية والطرقية والفندقية، وهي مؤهلات كانت وراء نجاح العديد من الأحداث التي نظمتها المملكة.

سفيان البقالي.. بطل من ذهب

توج سفيان البقالي، بطلا للعالم في مسافة 3000 متر موانع، بعد فوزه في السباق النهائي لبطولة العالم في العاصمة المجرية بودابست، مساء الثلاثاء 22 غشت 2023، وبالتالي رفع الراية المغربية في هذه البطولة العالمية للمرة الثانية على التوالي بعد الأولى سنة 2022، في مدينة يوجين بولاية أوريغون بالولايات المتحدة الأمريكية.

منتخب قصار القامة يتألق في أول نسخة من كأس العالم

حقق المنتخب المغربي لكرة القدم لقصار القامة، إنجازا تاريخيا، عقب تأهلهم لربع نهائي كأس العالم، في أول نسخة لهذه الفئة، عقب تصدرهم للمجموعة الثانية، برصيد 7 نقاط، جمعوها من انتصارين وتعادل، دون تلقي أي هزيمة، قبل أن يودعوا المسابقة في هذا الدور.

خديجة المرضي.. قفازات من ذهب

رفعت البطلة المغربية خديجة المرضي الراية المغربية عاليا بتتويجها بلقب بطولة العالم للسيدات في وزن أكثر من 81 كلغ، بمدينة نيودلهي الهندية، لتصبح أول عربية وإفريقية تصل إلى هذه المرتبة، وحظيت باستقبال كبير لدى عودتها إلى أرض الوطن.

واختتمت الملاكمة المغربية موسم حصادها بتتويج المنتخب المغربي بطلا لإفريقيا، بعد فوزه بثماني ميداليات ذهبية وفضيتان بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

الدراجات.. تأهل مستحق للألعاب الأولمبية وحضور وازن إفريقيا وعربيا

باحتلاله المركزين ال26 عالميا والثاني إفريقيا حسب الترتيب النهائي لسنة 2023، الصادر عن الاتحاد الدولي للدراجات، سيكون المنتخب المغربي حاضرا في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 (26 يوليوز-11 غشت).

وهي المرة الرابعة على التوالي التي يخوض فيها المنتخب المغربي منافسات الألعاب الأولمبية بعد دورات لندن 2012 وريودي جانيرو 2016 وطوكيو 2020 (أقيمت في 2021 جراء جائحة كوفيد 19).

فبفضل نتائجه المتميزة وحضوره الوازن في البطولة الإفريقية وفي الطوافات الدولية بعدد من بلدان القارة المدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات ( أفريكا تور)، تمكن المنتخب المغربي مبكرا من تأمين تأهله إلى أولمبياد باريس، الذي تشارك فيه المنتخبات الـ 45 الأولى في التصنيف العالمي، بعد أن كان قد تأهل لبطولة العالم المجمعة، التي أقيمت في غلاسغو، والتي شارك فيها لأول مرة بأربعة أصناف، وهي دراجة السباقات على الطريق والدراجة الجبلية ودراجة ذوي الهمم ( في وضعية إعاقة ) ثم دراجة سباق (بي إم إكس).

وعلى الصعيد الفردي يوجد حاليا متسابقان مغربيان ضمن قائمة العشرة الأوائل في إفريقيا (إفريقيا تور – الاتحاد الدولي للدراجات)، وهما أشرف الدغمي (الثالث) وعادل العرباوي (الخامس).

فأشرف الدغمي، الذي قطع خلال سنة 2023 ما يزيد عن 54 ألف و700 كلم ، بات من اكبر نجوم الدراجة الإفريقية ولم يغب قط عن منصة التتويج سواء في المسابقات القارية أو الطوافات الدولية.

وكان الدراج المغربي نديم لغموشي ، المقيم بلندن، قد توج بطلا لإفريقيا في صنف سباق دراجات ( بي إم إكس )، التي احتضنتها مدينة بولاوايو في زيمبابوي يومي رابع وخامس نونبر الماضي ، وحجز تلقائيا بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2004 ،وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ الدراجة المغربية في هذا الصنف.

ومن أبرز المحطات التي تألقت فيها الدراجة المغربية خلال سنة 2023 الدورة الرياضية العربية بالجزائر ( 15-5 يوليوز 2023 ) التي حصدت فيها ذهبيتين في سباق ضد الساعة فردي بواسطة محسن الكورجي وحسب الفرق بواسطة الرباعي أشرف الدغمي ، محسن الكورجي ، عادل العرباوي وأسامة خافي، فضلا عن فضية السباق على الطريق حسب الفرق.

ومن جهته، توج الدراج المغربي محسن الكورجي ، عن جدارة واستحقاق، بلقب الدورة 19 من طواف الكاميرون الدولي، بينما أنهى الفريق الوطني المغربي الطواف في المركز الثاني خلف منتخب رواندا، الذي يضم في صفوفه عناصر محترفة ومتمرسة.

ومن جانبه، توج المنتخب المغربي بطلا للدورة 34 من طواف بوركينافاسو ، التي أقيمت في الفترة ما بين 27 أكتوبر و5 نونبر2023 ، متقدما على المنتخب البوركينابي وفريق فلاندرز المحترف البلجيكي.

كما توج المنتخب المغربي للدراجات بلقب النسخة ال23 من الجائزة الدولية الكبرى “شانتال بيا ( 3-7 أكتوبر ) متقدما على المنتخبين الجزائري والرواندي .

جوائز الكاف.. تألق مغربي

شهدت سنة 2023، تتويج الكرة المغربية في حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الذي نظم يوم الاثنين 11 دجنبر 2023، في قصر المؤتمرات في مدينة مراكش.

وفي هذا السياق توج المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، بجائزة أفضل منتخب إفريقي، كما توج وليد الركراكي، الناخب الوطني، بجائزة أفضل مدرب في القارة الإفريقية، إضافة إلى تتويج نسرين الشاد، لاعب المنتخب النسوي، بجائزة أفضل لاعبة إفريقية صاعدة، ثم تتويج فاطمة الزهراء تاكناوت بجائزة أفضل لاعب إفريقية على صعيد الأندية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp