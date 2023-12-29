طقس الجمعة.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يظل الطقس باردا نسبيا مع تكون صقيع محلي خلال الصباح والليل فوق كل من الأطلس، والريف، والمناطق الشرقية، والجنوب الشرقي، والسهول الداخلية وشمال-شرق الأقاليم الجنوبية.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والواجهة المتوسطية، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا خلال الليلة الموالية بمنطقة طنجة، فضلا عن تناثر بعض الغبار في الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 3 درجات و 5 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين صفر درجة و7 درجات بالهضاب العليا الشرقية والجنوبية-الشرقية، وما بين 11 و 16 درجة بالمناطق الجنوبية للأقاليم الصحراوية، فيما ستكون ما بين 5 و12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستشهد بعض الارتفاع شرق وشمال البلاد وستنخفض بعض الشيئ بباقي المناطق.

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