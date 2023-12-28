“إهانة” متبارين للحصول على شهادة التأهيل لممارسة مهام الإمامة تصل البرلمان

هبة بريس _ الرباط

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتوفير ظروف ملائمة لاجتياز الأئمة والقيمين الدينيين، للامتحانات المهنية والمباريات، وذلك على خلفية تداول مواقع اليكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من امتحان الحصول على شهادة التأهيل لممارسة مهام الإمامة بالصويرة، والذي أشرفت عليه وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية بتاريخ الأربعاء 06 دجنبر 2023.

جاء ذلك في سؤالين كتابيين، وجهتهما عضوا المجموعة، هند الرطل بناني، وفاطمة الزهراء باتا، لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق.

وتساءلت بناني الرطل في سؤالها، عن الأسباب التي دفعت للتعامل مع هذه الفئة بطريقة مهينة، حيث أظهرت الصورة المذكورة المتبارين وهم يجلسون بطريقة غير لائقة، يكتبون فوق كراسي وليس على الطاولات، وما إذا كان السبب هو عجز في ميزانية الوزارة، مطالبة باتخاذ إجراءات لتتبع حيثيات هذه الواقعة حفاظا على كرامة المترشحين.

في نفس الاتجاه …طالبت باتا بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لتفادي تكرار مثل هذه السلوكيات، وتوفير ظروف ملائمة لاجتياز الامتحانات المهنية والمباريات لهذه الفئة التي وجب إيلاؤها ما تستحق من تقدير واحترام.

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