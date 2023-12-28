تطوان : صالات القمار تغزو الأحياء الشعبية وسط مخاوف إدمان الناشئة

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

يبدو أن التنمية البشرية وتأهيل شباب الأحياء الشعبية بدأ يتراجع عن هدفه الرئيسي يوما بعد يوم، ويثبت أنه شعار طالما كان رنانا في الأذن فقط لدرجة أصيبت معه بالصم ولم تعد في حاجة إلى الإنصات أبدا.

مناسبة هذا الحديث تجرنا إلى أحد الأحياء الشعبية بمدينة تطوان والذي يطلق عليه منذ القدم “السدراوية” نسبة إلى فيلا كانت وما تزال في ملكية ورثة “السدراوي” الذين يمتلكون أسطول نقل العمال نحو المصانع، فعلا إنه حي مزدحم وله إعتبار تاريخي كونه من أقدم الأحياء على مستوى مدينة تطوان، ويتعايش فيه الجميع في سلم وآمان، يتميز بتنوع الطبقات الإجتماعية إذ يمكن تصنيفه حيا تقطنه الطبقة المتوسطة أو أقل منها بقليل لكن عموما يبقى من أحد الأحياء المعروفة التي لها تاريخها ومميزاتها.

غير أن الغريب في الأمر هو وجود صالة للقمار وسط الحي الآهل بالسكان خاصة الأطفال الذين حسب شهادات إستاقتها “هبة بريس” من عين المكان تؤكد إدمان الكثيرين منهم على هذه الآفة منذ إفتتاح الصالة المذكورة حوالي ستة أشهر، إذ يرتادها عدد من الشباب رغم المناشدات المتعددة التي وجهتها الساكنة للسلطات المختصة قصد إغلاقها أو نقلها إلى مكان آخر غير موقعها الحالي.

مناشدات يجب أن نأخذها على محمل الجد باعتبار مصلحة الطفل أو القاصر بصفة عامة هي الأسمى، فعوض أن نرخص لمثل هذه الصالات وسط الأحياء فلنرخص لقاعات كمال الأجسام أو روض الأطفال أو ما شابه ذلك من مشاريع قد تبدو صغيرة لكن إيجابياتها على الأجيال عظيمة ونبيلة، هذا إن كنا حقا نطمح للإستثمار في العنصر البشري وتأهيله سواء جسديا أو فكريا ، أما إن كنا نطمح إلى الرفع من مستوى الجريمة والإنحلال الخلقي فذاك شأن آخر .

وبغض النظر عن أصحاب هذه الصالات لأنهم في نهاية الأمر أصحاب مشاريع إستثمارية صغرى يؤذون ضرائبهم ورسومهم القانونية لفائدة خزينة الدولة، تبقى تداعيات الآفة عظيمة وذات إرتدادات إجتماعية لا يمكن تجاهلها حاضرا ومستقبلا، ولها نتائجها الوخيمة غلى الفرد والمجتمع ككل.

وحسب مصادرنا الخاصة فإن كل هذه الصالات المتواجدة داخل الأحياء الشعبية لا تتوفر على ترخيص قانوني لممارسة هذه الأنشطة القمارية بل جلها يتوفر على رخصة لبيع المواد الغذائية أو السجائر وسط صمت السلطات.

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