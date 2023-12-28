تطوان : صالات القمار تغزو الأحياء الشعبية وسط مخاوف إدمان الناشئة

2023-12-28 / 23:37
1

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

يبدو أن التنمية البشرية وتأهيل شباب الأحياء الشعبية بدأ يتراجع عن هدفه الرئيسي يوما بعد يوم، ويثبت أنه شعار طالما كان رنانا في الأذن فقط لدرجة أصيبت معه بالصم ولم تعد في حاجة إلى الإنصات أبدا.
مناسبة هذا الحديث تجرنا إلى أحد الأحياء الشعبية بمدينة تطوان والذي يطلق عليه منذ القدم “السدراوية” نسبة إلى فيلا كانت وما تزال في ملكية ورثة “السدراوي” الذين يمتلكون أسطول نقل العمال نحو المصانع، فعلا إنه حي مزدحم وله إعتبار تاريخي كونه من أقدم الأحياء على مستوى مدينة تطوان، ويتعايش فيه الجميع في سلم وآمان، يتميز بتنوع الطبقات الإجتماعية إذ يمكن تصنيفه حيا تقطنه الطبقة المتوسطة أو أقل منها بقليل لكن عموما يبقى من أحد الأحياء المعروفة التي لها تاريخها ومميزاتها.
غير أن الغريب في الأمر هو وجود صالة للقمار وسط الحي الآهل بالسكان خاصة الأطفال الذين حسب شهادات إستاقتها “هبة بريس” من عين المكان تؤكد إدمان الكثيرين منهم على هذه الآفة منذ إفتتاح الصالة المذكورة حوالي ستة أشهر، إذ يرتادها عدد من الشباب رغم المناشدات المتعددة التي وجهتها الساكنة للسلطات المختصة قصد إغلاقها أو نقلها إلى مكان آخر غير موقعها الحالي.
مناشدات يجب أن نأخذها على محمل الجد باعتبار مصلحة الطفل أو القاصر بصفة عامة هي الأسمى، فعوض أن نرخص لمثل هذه الصالات وسط الأحياء فلنرخص لقاعات كمال الأجسام أو روض الأطفال أو ما شابه ذلك من مشاريع قد تبدو صغيرة لكن إيجابياتها على الأجيال عظيمة ونبيلة، هذا إن كنا حقا نطمح للإستثمار في العنصر البشري وتأهيله سواء جسديا أو فكريا ، أما إن كنا نطمح إلى الرفع من مستوى الجريمة والإنحلال الخلقي فذاك شأن آخر .
وبغض النظر عن أصحاب هذه الصالات لأنهم في نهاية الأمر أصحاب مشاريع إستثمارية صغرى يؤذون ضرائبهم ورسومهم القانونية لفائدة خزينة الدولة، تبقى تداعيات الآفة عظيمة وذات إرتدادات إجتماعية لا يمكن تجاهلها حاضرا ومستقبلا، ولها نتائجها الوخيمة غلى الفرد والمجتمع ككل.
وحسب مصادرنا الخاصة فإن كل هذه الصالات المتواجدة داخل الأحياء الشعبية لا تتوفر على ترخيص قانوني لممارسة هذه الأنشطة القمارية بل جلها يتوفر على رخصة لبيع المواد الغذائية أو السجائر وسط صمت السلطات.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب في 2023…تعديل لمدونة الأسرة وإضراب “مفتوح” للأساتذة و زلزال أظهر معدن المغاربة

المغرب في 2023…تعديل لمدونة الأسرة وإضراب “مفتوح” للأساتذة و…

2023-12-29 / 10:17
Photo of فاس.. الحبس سنة ونصف للمنسق الجهوي لحاملي الشهادات المعطلين

فاس.. الحبس سنة ونصف للمنسق الجهوي لحاملي الشهادات المعطلين

2023-12-29 / 09:44
Photo of طقس الجمعة.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

طقس الجمعة.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

2023-12-29 / 09:09
Photo of بدء صرف الدفعة الأولى من الدعم الاجتماعي

بدء صرف الدفعة الأولى من الدعم الاجتماعي

2023-12-28 / 23:00
Photo of الطبيب الشرعي “بخات” : “وفاة الطبيب العسكري كانت طبيعية بسبب نزيف “

الطبيب الشرعي “بخات” : “وفاة الطبيب العسكري كانت طبيعية…

2023-12-28 / 21:48
Photo of رغم الاتفاق مع الحكومة.. الأساتذة يواصلون الإضراب

رغم الاتفاق مع الحكومة.. الأساتذة يواصلون الإضراب

2023-12-28 / 21:06
Photo of صديقي : الشطر الأول من القطب الفلاحي اللوكوس شارف على الانتهاء

صديقي : الشطر الأول من القطب الفلاحي اللوكوس شارف…

2023-12-28 / 20:14
Photo of حصري .. صورة منفذ الهجوم على السياح الأجانب ( صورة )

حصري .. صورة منفذ الهجوم على السياح الأجانب (…

2023-12-28 / 19:54
Photo of حكومة أخنوش ‏تنجح في صرف الدعم الاجتماعي قبل نهاية سنة 2023

حكومة أخنوش ‏تنجح في صرف الدعم الاجتماعي قبل نهاية…

2023-12-28 / 19:03
Photo of حاول الفرار سباحة.. توقيف شخص اعتدى بالسلاح على اجانب بأكادير

حاول الفرار سباحة.. توقيف شخص اعتدى بالسلاح على اجانب…

2023-12-28 / 18:48

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق