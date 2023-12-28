بدء صرف الدفعة الأولى من الدعم الاجتماعي
هبة بريس- الرباط
بدأت اليوم عملية صرف الدُفعة الأولى من مبالغ الدعم الاجتماعي والتي تستفيد منها نحو مليون أسرة في مختلف مناطق المملكة.
وكانت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة قد أعلنت في وقت سابق أن اليوم الخميس الموافق 28 من ديسمبر سيشهد نزول الدعم الاجتماعي لأول مرة في حسابات المستفيدين الذين يستوفون شروط الاستحقاق.
وأعلن رئيس الحكومة المغربية أن قيمة الدعم تبلغ 500 درهم لكل أسرة تستوفي شروط الاستحقاق، وأشار إلى أن عدد أفراد الأسرة لا يؤثر على قيمة الدعم، وبالتالي سيتم صرف 500 درهم لكل أسرة على حسب عدد أفرادها، ويخدم الدعم نحو 60% من سكان المغرب، أي حوالي 3.5 مليون مغربي، وأكد أيضًا على اعتزام زيادة قيمة الدعم في العام القادم.
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9 تعليقات
هنيئا لنا بهذه الحكومة التي تسرع في صرف منح الفئة المستهدفة من المجتمع..
عمل يستحق التنويه مشكورة الحكومة على هذا العمل القيم..
هناك فئة اجتماعية حرمت من الدعم الاجتماعي لسبب بسيط هو مثلا: القروض. الإشتراك في الأنترنيت أو ما شابه ذلك..
مشكورة الحكومة على هذا الدعم الذي صرفته في أواخر 2023 ..
شنو الشروط باش نستافدو من هاذ الدعم
Mezyane hadchy li daro
500dh makafyach wlkn ma3lich mzyana
يخدم الدعم نحو 60% من سكان المغرب هذا افضل شيء
كيفاش 60% تمثل 3,5 مليون من المغاربة!!