ليبيريا.. 40 قتيلا في انفجار شاحنة صهريج

2023-12-28 / 22:12
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هبة بريس - وكالات

ارتفع عدد القتلى في حادث انفجار شاحنة صهريج عقب تعرضها لحادث في وسط ليبيريا إلى ما لا يقل عن 40 شخصا، حسبما أعلنت الشرطة المحلية.

واندلعت النيران في الصهريج المحمل بالبنزين بعد سقوطه في حفرة على أحد الطرق في توتوتا على بعد 130 كيلومترا من العاصمة مونروفيا.

وقال الطبيب فرنسيس كاتي لوسائل إعلام محلية إنه من الصعب تحديد عدد الضحايا “لأن بعضهم تحول إلى رماد، لكنه قدر مقتل أكثر من 40 شخصا في الحادث”، مضيفا “لدينا فريق يتنقل من منزل إلى آخر للتحقق من المفقودين”.

وكانت الشرطة الليبيرية قد أفادت، في وقت سابق، بأن 15 شخصا قتلوا وأصيب 30 على الأقل بسبب تجمع مارة في مكان الحادث.

وقال مالفين ساكور، الضابط في الشرطة في تصريحات صحفية، إن بعض السكان المحليين شرعوا، عقب تعرض الشاحنة لحادث، في تعبئة البنزين المتسرب قبل أن ينفجر الصهريج، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص، مشيرا إلى أن الشرطة تواصل إحصاء العدد الإجمالي للقتلى والجرحى

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