الكشف عن قائمة المنتخب التونسي في كأس أفريقيا

الكشف عن قائمة المنتخب التونسي في كأس أفريقيا

2023-12-28 / 19:14
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أعلن المدرب جلال القادري عن قائمة المنتخب التونسي المستدعاة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا، التي ستقام في يناير القادم في كوت ديفوار.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراس المرمى:البشير بن سعيد – معز حسن – أيمن دحمان.

خط الدفاع: منتصر الطالبي – ياسين مرياح – علي العابدي – أسامة الحدادي – حمزة الجلاصي – علاء غرام – يان فاليري – وجدي كشريدة – علي معلول.

خط الوسط :حسام تقا – حمزة رفيعة – انيس بن سليمان – عيسى العيدوني محمد علي بن رمضان – الياس السخيري – محمد الحاج محمود.

خط الهجوم: يوسف المساكني – هيثم الجويني – طه ياسين الخنيسي – سيف الله اللطيف – بسام الصرارفي – نعيم السليتي – مرتضى بن وناس و إلياس العاشوري.

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