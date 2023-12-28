الكشف عن قائمة المنتخب التونسي في كأس أفريقيا

أعلن المدرب جلال القادري عن قائمة المنتخب التونسي المستدعاة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا، التي ستقام في يناير القادم في كوت ديفوار.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراس المرمى:البشير بن سعيد – معز حسن – أيمن دحمان.

خط الدفاع: منتصر الطالبي – ياسين مرياح – علي العابدي – أسامة الحدادي – حمزة الجلاصي – علاء غرام – يان فاليري – وجدي كشريدة – علي معلول.

خط الوسط :حسام تقا – حمزة رفيعة – انيس بن سليمان – عيسى العيدوني محمد علي بن رمضان – الياس السخيري – محمد الحاج محمود.

خط الهجوم: يوسف المساكني – هيثم الجويني – طه ياسين الخنيسي – سيف الله اللطيف – بسام الصرارفي – نعيم السليتي – مرتضى بن وناس و إلياس العاشوري.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp