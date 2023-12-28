الطبيب الشرعي “بخات” : “وفاة الطبيب العسكري كانت طبيعية بسبب نزيف “

هبة بريس – الرباط

خرج جمال بخات الطبيب الشرعي المحلف لدى المحاكم، مؤخرا لتوضيح أسباب وفاة الطبيب العسكري مراد الصغير حيث أكد بخات أن أسباب الوفاة “كانت طبيعية وناجمة عن أعراض صحية تسبب فيها نزيف بسبب تقرحات المعدة”.

وعبر بخات الذي أجرى الى جانب أطباء آخرين التشريح لجثة الطبيب العسكري مراد الصغير ، عن أسفه لاجبارهم على الكشف عن الحالة المرضية للطبيب الراحل مراد الصغير أمام الجميع ، بسبب مايتم نشره من اتهامات لا أساس لها ، لافتا أن وفاة مراد الصغير سببها نزيف بسبب تقرحات بالمعدة .

وأردف بخات إن من يطعن في الخبرة الشرعية ويشكك فيها ويشكك في كفاءة الأطباء، عليه التوجه إلى القضاء، وهناك يمكن التواجه بالأدلة والبراهين.

جدير بالذكر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة كان قد أكد، في بلاغ رسمي، أن التشريح الطبي، الذي عهد به إلى لجنة طبية ثلاثية لتحديد أسباب وفاة مراد الصغير الذي توفي بقسم المستعجلات بمدينة طنجة، خلص إلى “أن الوفاة كانت طبيعية سببها احتشاء في عضل القلب بسبب تضيق الشريان التاجي الأيسر، والذي نتج عن نزيف بسبب تقرحات في المعدة”.

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