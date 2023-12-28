مدرب إتحاد طنجة يكشف أسباب الخسارة الثقيلة أمام الرجاء الرياضي

كشف عمر نجحي، مدرب إتحاد طنجة أسباب الخسارة الثقيلة التي تعرض لها فريقه أمام الرجاء الرياضي بستة أهداف لواحد، اليوم الخميس، في البطولة الإحترافية.

وقال نجحي في تصريح له بعد نهاية المباراة: “بكل صراحة فالنتيجة تتحدث عن نفسها، لقد قلت لكم من قبل أنه سيأتي يوم سيحترم فيه المنطق، وهذا ما حدث”.

وتابع: “الفريق لم يتدرب لمدة 6 أسابيع، وهناك 7 و8 إصابات، كما تعرض لنا لاعب آخر لإصابة في فترة الإحماء”.

وأضاف: “إرحموا هذا الفريق وهذه المدينة.. إرحموا هذا الجمهور”.

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